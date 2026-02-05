北部首座飯店內「毛孩樂園」開幕　周二入住加送餐食

▲北部飯店首座狗狗專屬戶外空間「威斯汀毛孩樂園」今開幕。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

在少子化與寵物經濟帶動下，人寵共遊已成旅遊新趨勢。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店看準需求，打造北部飯店首座狗狗專屬戶外空間「威斯汀毛孩樂園」，規劃觸覺步道、攀爬設施與草地活動空間，於今（5日）正式啟用。

▲「威斯汀毛孩樂園」設置於飯店園區內，規劃觸覺步道、玩轉樹洞、溜滑梯、蹺蹺板、草皮攀爬屋等。（圖／業者提供）



「威斯汀毛孩樂園」設置於飯店園區內，規劃觸覺步道、玩轉樹洞、溜滑梯、蹺蹺板、草皮攀爬屋等設施，並同步升級寵物友善房型，每間寵物房皆配備帳篷窩、舒適睡墊、飼料碗、健康零食、清潔袋與迎賓小點等。

▲未來，大溪笠復威斯汀也將不定期舉辦各類寵物健康、行為訓練、營養照護等主題講座與互動活動。（圖／業者提供）



餐飲服務亦全面升級，推出「毛孩專屬客房餐飲」， 針對毛孩營養與適口性打造多款專屬料理，包含「番茄肉丸義大利麵」、「鮭魚鮮蔬燉飯」、「雞肉蘋果拌飯」，以及讓毛孩補給能量的「毛孩元氣能量凍」。

▲▼毛孩專屬客房餐飲含「番茄肉丸義大利麵」、「鮭魚鮮蔬燉飯」、「雞肉蘋果拌飯」；「毛孩出遊記」住房專案，每房9,900元起含翌日早餐。（圖／業者提供）



酒店也從即日起至年底推出「毛孩出遊記」住房專案，每房9,900元起含翌日早餐，入住即贈毛孩三得利健益保健品與濕糧；為回饋萬豪旅享家會員，凡於6月30日前入住，每次入住、每房加贈2,026點。每周二加碼「汪汪日限定」禮遇，入住即贈毛孩餐食、雙人晚餐與雙倍點數。

▲瀚寓夏天指定房型連住2晚以上，每晚2,999元起。（圖／業者提供）



另一方面，瞄準寒假旅遊市場，台北設計旅宿「瀚寓夏天」推出「燃燒台客魂」住房專案，指定房型連住2晚以上，每晚2,999元起，即可獲得價值1,299元的「台客潮禮包」。

▲▼瀚寓夏天即日起推出「燃燒台客魂」住房專案；禮包集結鳳梨酥、紅烏龍牛軋糖、綜合果乾、果實氣泡酒等，因適逢寒假，再加贈童趣繪本。（圖／業者提供）



禮包以復古茄芷袋承裝，集結鬍子國王「國王小金酥」鳳梨酥、紅烏龍合作社「紅烏龍牛軋糖」、講果語「綜合果乾」、啤酒頭釀造「果實氣泡酒」等，因適逢寒假，再加贈童趣繪本，兼具台味特色與收藏價值，吸引國內外旅客拎著「台味記憶」回家。