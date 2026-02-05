ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

▲島語暫定7月進駐台中漢神洲際購物中心。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中人也吃得到了！有最難訂位吃到飽稱號的「島語自助餐廳」，去年下半年開出高雄漢神店（2號店）、桃園台茂店（3號店）後，今年規劃進駐台中漢神洲際購物中心，目前已在人力銀行召募員工，據了解，暫定7月開幕。

島語是漢來美食2023年推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。

島語首店位於台北漢來大飯店，開幕沒多久就傳出進駐台北大巨蛋，但一直沒有進度，反而去年8月、12月相繼開出高雄漢神店、桃園台茂店，今年規劃插旗台中漢神洲際購物中心及台北大巨蛋，台中店已在人力銀行召募員工，據了解，暫定7月開幕。

▲旭集今年進駐台中大遠百，示意圖，上圖為微風店。（圖／記者黃士原攝）

除了島語，饗賓集團旗下的旭集今年也會進駐台中大遠百。旭集是饗賓餐旅旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度C的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。

關鍵字： 美食雲 島語 漢神洲際購物中心 吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【原以為只是被打】台南砍人案女傷者發聲！　一摸溫熱才知遭砍濺血

推薦閱讀

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

台中燈會「姆明谷水上城堡」搶先看

台中燈會「姆明谷水上城堡」搶先看

超人力霸王降臨愛河！高雄飯店搶商機

超人力霸王降臨愛河！高雄飯店搶商機

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

名字有「驫」卻被拒優惠　六福莊急尋人：可免費住黃金套房

內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

台中50年「花生醬蚵仔煎」

台南月津港燈節3大燈區亮點開箱

雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

中壢「24小時麵攤」傳承30多年口味不變

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

直擊／「超人力霸王」降臨高雄車站、旅運中心

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366