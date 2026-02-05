「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

▲島語暫定7月進駐台中漢神洲際購物中心。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中人也吃得到了！有最難訂位吃到飽稱號的「島語自助餐廳」，去年下半年開出高雄漢神店（2號店）、桃園台茂店（3號店）後，今年規劃進駐台中漢神洲際購物中心，目前已在人力銀行召募員工，據了解，暫定7月開幕。

島語是漢來美食2023年推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。

島語首店位於台北漢來大飯店，開幕沒多久就傳出進駐台北大巨蛋，但一直沒有進度，反而去年8月、12月相繼開出高雄漢神店、桃園台茂店，今年規劃插旗台中漢神洲際購物中心及台北大巨蛋，台中店已在人力銀行召募員工，據了解，暫定7月開幕。

▲旭集今年進駐台中大遠百，示意圖，上圖為微風店。（圖／記者黃士原攝）

除了島語，饗賓集團旗下的旭集今年也會進駐台中大遠百。旭集是饗賓餐旅旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度C的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。