韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

▲韓國首爾聖水洞排隊甜點「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃登台。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓國首爾聖水洞排隊甜點「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」宣布登台，2月6日起限時8天分別於台北、新竹快閃開賣，全台限量2400盒，每日300盒售完為止。

▲焦糖奶油夾心外層為苦甜焦糖搭配鹹奶油內餡。

MilkyShop焦糖奶油夾心餅被譽為「甜點界愛馬仕」，是到韓國旅遊必買甜點之一，酥脆的法式花邊餅乾淋上焦糖，再結合韓國純鮮奶製成的內餡，口感鹹甜不膩。

豆府餐飲集團獨家引進MilkyShop焦糖奶油夾心餅，每盒8入880元，2月6日至10日於「台北新光三越信義天地A11」銷售，2月13日至15日在「新竹Big City遠東巨城購物中心」接棒開賣，每日限量300盒，每人每日限購5盒，售完為止。

隨盒加碼附贈價值810元的姜滿堂3道料理兌換券，可兌換秘製甕醃燒肉條、鮮嫩牛五花以及韓式烤糖餅150元。

▲COMMA找來手搖飲「可不可熟成紅茶」合作推出3款聯名甜點。（圖／COMMA提供）

台灣法式甜點品牌「COMMA」近日與「可不可熟成紅茶」推出3款聯名甜點，限時販售至3月30日。有「熟成紅茶焦糖泡芙」，6入售價132元、15入330元、30入售價660元。「熟成紅茶費南雪」1入85元、6入售價510元。「熟成紅茶曲奇餅」每盒480元。