ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

▲▼韓國首爾聖水洞排隊甜點「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」宣布登台。（圖／業者提供）

▲韓國首爾聖水洞排隊甜點「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃登台。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓國首爾聖水洞排隊甜點「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」宣布登台，2月6日起限時8天分別於台北、新竹快閃開賣，全台限量2400盒，每日300盒售完為止。

▲▼韓國首爾聖水洞排隊甜點「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」宣布登台。（圖／業者提供）

▲焦糖奶油夾心外層為苦甜焦糖搭配鹹奶油內餡。

MilkyShop焦糖奶油夾心餅被譽為「甜點界愛馬仕」，是到韓國旅遊必買甜點之一，酥脆的法式花邊餅乾淋上焦糖，再結合韓國純鮮奶製成的內餡，口感鹹甜不膩。

豆府餐飲集團獨家引進MilkyShop焦糖奶油夾心餅，每盒8入880元，2月6日至10日於「台北新光三越信義天地A11」銷售，2月13日至15日在「新竹Big City遠東巨城購物中心」接棒開賣，每日限量300盒，每人每日限購5盒，售完為止。

隨盒加碼附贈價值810元的姜滿堂3道料理兌換券，可兌換秘製甕醃燒肉條、鮮嫩牛五花以及韓式烤糖餅150元。

▲▼「COMMA」找來手搖飲「可不可熟成紅茶」合作推出3款限定甜點。（圖／COMMA提供）

▲COMMA找來手搖飲「可不可熟成紅茶」合作推出3款聯名甜點。（圖／COMMA提供）

台灣法式甜點品牌「COMMA」近日與「可不可熟成紅茶」推出3款聯名甜點，限時販售至3月30日。有「熟成紅茶焦糖泡芙」，6入售價132元、15入330元、30入售價660元。「熟成紅茶費南雪」1入85元、6入售價510元。「熟成紅茶曲奇餅」每盒480元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 MilkyShop COMMA 可不可熟成紅茶 聖水洞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

痛苦並快樂著be like...

推薦閱讀

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

台中燈會「姆明谷水上城堡」搶先看

台中燈會「姆明谷水上城堡」搶先看

超人力霸王降臨愛河！高雄飯店搶商機

超人力霸王降臨愛河！高雄飯店搶商機

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

名字有「驫」卻被拒優惠　六福莊急尋人：可免費住黃金套房

內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

台中50年「花生醬蚵仔煎」

台南月津港燈節3大燈區亮點開箱

雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

中壢「24小時麵攤」傳承30多年口味不變

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

直擊／「超人力霸王」降臨高雄車站、旅運中心

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366