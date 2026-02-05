桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相　小提燈免費發放6天

▲2026桃園燈會將於2月25日至3月8日登場，圖為13公尺高的飛馬主燈。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場，今年以「飛馬」結合桃園航空城意象，打造13公尺高的全金屬機械動態主燈，並規劃「未來光域」、「森韻流域」、「dtto friends 樂園」三大燈區，帶民眾進入科技與藝術交織的「國門之都」。

▲位於南崁溪水岸的「森韻流域」，打造可愛河馬的「森韻光語」燈組。（示意圖／桃園市觀旅局提供）



坐落虎頭山創新園區的主燈「飛馬耀桃園」高13公尺、展翼18公尺，是全台唯一全金屬打造的機械動態飛馬主燈，由藝術家劉治良設計。

桃園市觀旅局表示，主燈採用航太級金屬與「多軸翼載機械臂」技術，由超過300個金屬切面，組構出飛馬奔騰的姿態，搭配360度旋轉底座、燈光、雷射與煙霧效果，震撼感十足，每晚6點起，每30分鐘定時展演「雲啟、集眾、凌雲、御空、啟航」五幕劇情。

▲「蝶翼之光」可讓民眾乘坐盪鞦韆，蝴蝶翅膀隨著擺盪而展開、收合，呈現彩蝶翩翩起舞的意象。（示意圖／桃園市觀旅局提供）



燈會同步規劃三大主題燈區，營造五感沉浸體驗。「未來光域」（虎頭山創新園區）設有蝴蝶翅膀互動盪鞦韆，並提供旋轉木馬、摩托車、海盜船及小火車供民眾免費遊玩。此外，結合AR技術進行現地藝術裝置美拍與求籤祈福，並展示在地小朋友創作的手繪燈籠。

▲「好話連連」以木構巨型傳聲筒造型聳立於燈會現場，可把平日難以啟齒的話大聲說出來。（示意圖／桃園市觀旅局提供）



▲南崁溪水岸的「森韻流域」燈區，使用公園修剪木材現地打造「馬上鑽」。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

位於南崁溪水岸的「森韻流域」，結合藝術、香味與水霧營造浪漫療癒氛圍。邀請西班牙藝術家創作巨型「粉紅搖搖馬」；也有使用公園修剪木材現地打造「馬上鑽」，展現永續環保。還有會動的白鷺鷥、荷花及鴨子的傳統花燈工藝；南崁溪周邊更設置多組可愛河馬燈飾點亮青溪橋。

▲南崁溪周邊設置多組可愛河馬燈飾點亮青溪橋。（示意圖／桃園市觀旅局提供）



三民運動公園則營造成「dtto friends 樂園」，該區與Dcard原創IP合作，設置10組dtto friends人氣角色燈組。這些超萌角色融入台灣文化元素，展現吃元宵、放天燈及馬年主題，讓公園變身社群打卡點。

▲▼10組dtto friends角色燈組「星駒同樂」、「團團圓圓鬧元宵」在三民運動公園。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

今年燈會也串聯舊城區打造光影燈廊，並結合明倫三聖宮、景福宮、慈護宮等多間宮廟設置祈福燈組。此外，馬年限定小提燈「馬上發」亦同步亮相，紙雕小提燈原創人洪新富以飛機造型結合存錢筒巧思，燈會後可作為存錢筒使用。

▲「馬上發」小提燈將於活動期間之國定假日於現場發放。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

觀旅局長陳靜芳表示，「馬上發」小提燈將於2月27日、2月28日、3月1日、3月7日及3月8日，以及元宵節3月3日於燈會現場發放。