ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相　小提燈免費發放6天

▲2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

▲2026桃園燈會將於2月25日至3月8日登場，圖為13公尺高的飛馬主燈。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場，今年以「飛馬」結合桃園航空城意象，打造13公尺高的全金屬機械動態主燈，並規劃「未來光域」、「森韻流域」、「dtto friends 樂園」三大燈區，帶民眾進入科技與藝術交織的「國門之都」。

▲2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

▲位於南崁溪水岸的「森韻流域」，打造可愛河馬的「森韻光語」燈組。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

坐落虎頭山創新園區的主燈「飛馬耀桃園」高13公尺、展翼18公尺，是全台唯一全金屬打造的機械動態飛馬主燈，由藝術家劉治良設計。

桃園市觀旅局表示，主燈採用航太級金屬與「多軸翼載機械臂」技術，由超過300個金屬切面，組構出飛馬奔騰的姿態，搭配360度旋轉底座、燈光、雷射與煙霧效果，震撼感十足，每晚6點起，每30分鐘定時展演「雲啟、集眾、凌雲、御空、啟航」五幕劇情。

▲2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

▲「蝶翼之光」可讓民眾乘坐盪鞦韆，蝴蝶翅膀隨著擺盪而展開、收合，呈現彩蝶翩翩起舞的意象。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

燈會同步規劃三大主題燈區，營造五感沉浸體驗。「未來光域」（虎頭山創新園區）設有蝴蝶翅膀互動盪鞦韆，並提供旋轉木馬、摩托車、海盜船及小火車供民眾免費遊玩。此外，結合AR技術進行現地藝術裝置美拍與求籤祈福，並展示在地小朋友創作的手繪燈籠。

▲2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

▲「好話連連」以木構巨型傳聲筒造型聳立於燈會現場，可把平日難以啟齒的話大聲說出來。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

▲2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

▲南崁溪水岸的「森韻流域」燈區，使用公園修剪木材現地打造「馬上鑽」。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

位於南崁溪水岸的「森韻流域」，結合藝術、香味與水霧營造浪漫療癒氛圍。邀請西班牙藝術家創作巨型「粉紅搖搖馬」；也有使用公園修剪木材現地打造「馬上鑽」，展現永續環保。還有會動的白鷺鷥、荷花及鴨子的傳統花燈工藝；南崁溪周邊更設置多組可愛河馬燈飾點亮青溪橋。

▲2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

▲南崁溪周邊設置多組可愛河馬燈飾點亮青溪橋。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

三民運動公園則營造成「dtto friends 樂園」，該區與Dcard原創IP合作，設置10組dtto friends人氣角色燈組。這些超萌角色融入台灣文化元素，展現吃元宵、放天燈及馬年主題，讓公園變身社群打卡點。

▲2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

▲▼10組dtto friends角色燈組「星駒同樂」、「團團圓圓鬧元宵」在三民運動公園。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

▲2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

今年燈會也串聯舊城區打造光影燈廊，並結合明倫三聖宮、景福宮、慈護宮等多間宮廟設置祈福燈組。此外，馬年限定小提燈「馬上發」亦同步亮相，紙雕小提燈原創人洪新富以飛機造型結合存錢筒巧思，燈會後可作為存錢筒使用。

▲2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

▲「馬上發」小提燈將於活動期間之國定假日於現場發放。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

觀旅局長陳靜芳表示，「馬上發」小提燈將於2月27日、2月28日、3月1日、3月7日及3月8日，以及元宵節3月3日於燈會現場發放。

關鍵字： 桃園旅遊 桃園燈會 2026桃園燈會 燈節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

推薦閱讀

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

台中燈會「姆明谷水上城堡」搶先看

台中燈會「姆明谷水上城堡」搶先看

超人力霸王降臨愛河！高雄飯店搶商機

超人力霸王降臨愛河！高雄飯店搶商機

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

名字有「驫」卻被拒優惠　六福莊急尋人：可免費住黃金套房

內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

台中50年「花生醬蚵仔煎」

台南月津港燈節3大燈區亮點開箱

雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

中壢「24小時麵攤」傳承30多年口味不變

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

直擊／「超人力霸王」降臨高雄車站、旅運中心

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366