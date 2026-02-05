ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台東知本老爺「3月起暫停營業」大改裝　最快9月重新開幕

▲▼台東知本老爺酒店。（圖／業者提供）

▲台東知本老爺酒店3月起暫停營業。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台東知本老爺酒店深耕在地33年，今（5日）宣布於3月1日啟動大規模改裝計畫，並暫停館內餐飲、溫泉與住宿服務，預計9月重新開幕。

因應當代旅人對深度體驗的追求，台東知本老爺酒店本次改裝跳脫傳統飯店修繕思考方式，聚焦於「體驗重塑」與「在地共感」。此次改裝重點鎖定三大體驗升級，首先是「餐飲革新」，那魯灣自助餐廳將引入「產地到餐桌」概念，呈現台東風土滋味。

▲▼台東知本老爺酒店。（圖／業者提供）

▲大眾湯設施也將進行換新。

其次為「親子友善空間」，預計將全新打造寓教於樂的兒童育樂室，提供結合玩中學的分齡教具，滿足現代家庭的放電需求；接著是「療癒場域再造」，心采風呂與寬SPA計畫全面換上溫潤木質設計，營造沉靜放鬆的私密氛圍。此外，同步於公共空間導入友善環境建材，翻新機電設備以提升舒適度，透過食、遊、住的全面進化，回應當代旅人對質感度假的期待。

休館改裝期間，台東知本老爺服務團隊將與「台東慢食創生基地」及「翠安儂甜點餐酒館」展開限時合作，由飯店主廚進駐，以在地食材呈現職人料理，延續老爺款待精神。

▲▼花蓮怡園渡假村。（圖／翻攝自花蓮怡園渡假村臉書專頁）

▲花蓮怡園渡假村宣布2月起暫停營業整修。（圖／翻攝自花蓮怡園渡假村臉書專頁）

此外，花蓮怡園渡假村日前也宣布即日起暫停營業，針對客房與部分設施進行重新修繕，提升旅宿品質，預計半年至一年後重新迎接旅客。

