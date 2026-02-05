香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

▲香雞城美味的手扒雞。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣手扒雞元祖「香雞城」何時再度回歸，一直是老饕們關注的焦點。近日，官方FB揭露了第一代香雞城走入歷史關鍵原因，就是「保溫」需求造成雞肉乾柴，2016年重新回歸雖然解決這個問題，但「烤太多報廢、烤太少不夠賣」的問題一直存在，新冠疫情成為壓垮駱駝的最後一根稻草，最後一家店「新莊龍安店」2021年6月8日畫下句點。

香雞城日前以「手扒雞到底難在哪？」為主題，在官方FB發表一篇文章，首先揭露了第一代香雞城走入歷史關鍵原因是「保溫」，早期供不應求，烤的速度跟不上賣的速度，自然沒有烤雞保溫會變乾柴的問題，但店數逐漸增多、各家生意逐漸走向平穩，從此陷入「烤太多報廢、烤太少不夠賣」的死循環中，有些店家不願意淘汰「保溫」太久的手扒雞，導致客人買到乾巴巴的雞，自然就不願意回訪，生意不好店家更不願意報廢，第一代香雞城就這樣走入歷史。

▲香雞城2016年回歸開設的八里店。（圖／記者黃士原攝）

2016年，由第三代操盤的「新時代香雞城」在新北八里回歸，為了重返市場，研發團隊開發出全新的「兩段式烹調」，先用蒸烤箱低溫熟製後、存放在濕度極高的保溫環境內，待客人點餐後再以高溫搖擺爐逼出香氣。儘管這能大幅延長保溫時間並維持肉質多汁，卻也將製程由40分鐘拉長至60分鐘，且需仰賴極為昂貴的進口設備。

由於八里店面很小，初期設備日產量只有150隻手扒雞，不少人質疑飢餓行銷，後來更換更大型的設備來應對絡繹不絕的客人，但客流逐漸穩定後，大型設備的彈性不足，儘管有更長的「保溫」時間，八里店依然遭到嚴重的打擊，最終快速畫下句點。

▲香雞城新莊旗艦店占地85坪，最多可容納150人。（圖／記者黃士原攝）

文中提到，大型設備一次就要決定烤多少雞，一旦錯估同樣會遇到「烤太多報廢、烤太少不夠賣」的問題，單純拉長保溫時間並不能完全解決，於是催生了新莊龍安店誕生。這間旗艦店配備7台蒸烤箱，數量多到原廠特地從德國飛來台灣考察，想知道到底哪間餐廳瘋狂到一口氣用這麼多台，另外還打造了兩台「連續式烤箱」，大幅縮短客人點餐後等待的時間，曾創下單日現烤900隻的紀錄，但這仍然未完全解決「烤太多報廢、烤太少不夠賣」的問題，每日都在預測60分鐘後會賣出多少烤雞。

2020年爆發的疫情，則是徹底摧毀龍安店建立起的一切，在全台餐飲業急速冷凍的狀況下難以支撐高額的營業費用，巨量的報廢數，讓他們更保守預估銷量，但也導致難得有生意時卻無雞可賣，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，2021年6月8日結束營業。

▲基隆40年「華星牛排館」一度歇業，如今重新回歸，讓許多忠實顧客喜出望外。（圖／取自華星牛排館臉書）

另外，基隆老字號牛排「華星牛排館」在地飄香超過40年，但因人力不足，去年12月29日宣布，自今年元旦起暫時歇業，讓當地人直呼不捨。沒想短短13天後，業者隨即報喜，稱已邀請當年創店的老師傅回到廚房，已於上個月14日起重新試營運，讓老饕喜笑顏開，心情有如洗三溫暖。

位於基隆愛三路的「華星牛排館」是當地老牌西餐廳，陪伴基隆人超過40多個年頭，除了供應美國、澳洲、紐西蘭牛排外，還有德國豬腳、帶骨豬排、雞腿、比目魚、羊肩等排餐，價格950元至1580元。在Google Maps累積近1500則評論，平均達4.5顆星。