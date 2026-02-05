藏壽司今換菜單　抽扭蛋新規則「最低150元能玩一次」

▲藏壽司新菜單今日登場，增加5個價格帶。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司新菜單今日登場，除了原本40元、80元，再新增30元、50元、60元、90元、100元，合計共有7種價位壽司盤，同時也有17款商品上市。此外，透過手機點餐60元至90元任一壽司，除了集5個投盤抽扭蛋，消費滿200元還能抽一次。

藏壽司大改版新菜單今日登場，新增30元、50元、60元、90元、100元等5種價位，但僅能透過手機、平板點餐，迴轉檯上仍只有40元、80元（2個盤子）兩種壽司價位。

▲手機點餐除了可以集盤抽扭蛋，介於60元至100元的商品累積200元，還能再抽一次。（圖／藏壽司提供）

不過藏壽司全門市將導入手機點餐，透過手機點餐的商品，全改為一個盤子出餐（100元沒有圓盤），可以投盤抽扭蛋，如果是介於60元至100元的商品，只要累積200元，還能再抽一次，提升中獎機率。但如果是用平板點餐，就無法參加手機的200元累積消費門檻。

至於新菜單部分，30元的有4款，分別是「大切長鰭鮪魚（一貫）」、「韓風辛味花蛤軍艦」、「納豆軍艦」、「黃瓜卷」，如果點了5盤總價是150元，就能抽一次扭蛋，比過去200元省下了50元。

▲韓風辛味花蛤軍艦30元。（圖／藏壽司提供）

50元炙鮮系列共6款，「大切星鰻握壽司（一貫）」、「大切星鰻天婦羅握壽司（一貫）」、「炙烤青森扇貝佐香蔥醬油」、「炙烤起司酪梨豬五花」、「炙烤鮭魚親子奶油乳酪」、「炙烤明太子鮭魚親子」。

60元新品為「炸蝦天婦羅握壽司」；90元極盛系列有4款，包括「鮪魚大腹（一貫）」、「炙烤鮪魚大腹（一貫）」、「海膽中脂海苔包」、「醃漬生鮭魚脂佐松露」；100元盛宴系列則有「北海三種盛合」、「醃漬鮪魚中脂佐松露」這兩款，北海明星海鮮蟹、鮭、海膽美味大集合。

▲壽司郎新增30、50、70元價位。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎去年底也導入7段式盤色價格帶，由原本的40元、60元、80元、100元4段價格，再加入30元、50元及70元新價位，將基本款、創作料理與高等食材清楚分層，從鮮味、炙燒、酥炸與豐富副餐，為顧客帶來更多元且層次分明的味覺體驗，讓不同料理方式能以相符的價格呈現。