中台灣燈會2/7發送小提燈　名字有「姆」或「明」抽限量周邊

▲只要名字中有「姆」或「明」，就有機會把超夯的姆明周邊帶回家。（圖／台中市觀旅局提供、翻攝自大玩台中粉專）

▲中台灣燈會將於2月15日在中央公園點燈，全台唯一機械動態姆明氣偶就在台中。（圖／台中市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2026中台灣燈會未演先轟動，今年首度跨界攜手風靡全球、迎來80周年的經典IP「姆明一族（The Moomins）」，以童話般的療癒魅力引發高度關注。台中市政府觀旅局同步推出趣味互動活動「全台找姆明」，只要名字中有「姆」或「明」，就有機會把超夯的姆明周邊帶回家，提前為燈會暖身。

▲只要名字中有「姆」或「明」，就有機會把超夯的姆明周邊帶回家。（圖／台中市觀旅局提供、翻攝自大玩台中粉專）

▲只要名字中有「姆」或「明」，就有機會把超夯的姆明周邊帶回家。（圖／翻攝自大玩台中粉專）

觀旅局表示，即日起至2月12日止，凡名字中有「姆」或「明」的民眾，前往「大玩台中」臉書粉絲專頁，在指定互動貼文下留言「好想去中台灣燈會看姆明」，即可參加抽獎活動，獎項包含「姆明吊飾」與「姆明小提燈」，共將抽出100名幸運得主，讓粉絲在燈會登場前就能感受滿滿的姆明魅力。 

觀旅局長陳美秀指出，適逢農曆馬年，2026中台灣燈會特別攜手Rights and Brands Asia（RBA）引進「姆明一族」，巧妙結合「Moving on」的諧音概念與姆明角色意象，訂定「幸福蜜馬 台中 MOOMIN ON！」為主題，打造兼具童話感與療癒氛圍的主題展區。燈會將於2月15日（小年夜）在台中市中央公園正式點燈，展期至3月3日（元宵節），僅除夕當天休展。 

▲只要名字中有「姆」或「明」，就有機會把超夯的姆明周邊帶回家。（圖／台中市觀旅局提供、翻攝自大玩台中粉專）

▲中央公園日前舉辦第一波「拍姆明、送姆明」活動現場。（圖／台中市觀旅局提供）
陳美秀也於專案報告中指出，2026中台灣燈會在規模與形式上全面升級，主燈設計更創下全台之最，首度以寬達60公尺的巨型童話場景，呈現「極光下的姆明谷」。展演結合國內首創的動態機械氣偶、表演藝術與沉浸式聲光效果，以「家」為核心概念，打造全景式環境劇場，營造溫馨動人的觀展體驗，預期將成春節最具話題性的賞燈首選。

為便利各地民眾前往賞燈，觀旅局表示，燈會期間每逢假日（2月15日、2月17日至22日、2月27日至3月1日），將於台中捷運市政府站及松竹站（台鐵松竹火車站）設置接駁專車，直達中央公園會場，不妨多加利用大眾運輸工具，下車即能輕鬆賞燈。

此外，今年燈會更首創「IP城市巡展」概念，在中央公園主展區開幕前，已於市民廣場、台中公園、台中火車站及高鐵站等重要節點設置大型姆明氣偶與裝置藝術，讓燈會不再侷限於單一場域，而是化身為全城共好的節慶盛事，提前點亮台中的城市氛圍。

▲只要名字中有「姆」或「明」，就有機會把超夯的姆明周邊帶回家。（圖／台中市觀旅局提供、翻攝自大玩台中粉專）

▲2月7日將於中央公園舉辦第二波「拍姆明、送姆明」活動，現場將再免費送出1,000盞小提燈。（圖／台中市觀旅局提供）

若名字沒有姆明也沒關係，2月7日將於中央公園舉辦第二波「拍姆明、送姆明」活動，現場將再免費送出1,000盞「姆明小提燈」，數量有限，送完為止。

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

