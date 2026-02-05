ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
名字有「驫」卻被拒優惠　六福莊急尋人：可免費住黃金套房

▲關西六福莊推出馬的優惠。（圖／業者提供）

▲關西六福莊推出「馬的優惠」引來話題。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

新竹關西六福莊2月1日起推出「馬的優惠」活動，旅客姓名中含「馬」或「馬部首」文字即可享優惠。但有名旅客姓名中有「驫」字（讀音ㄅㄧㄠ）致電詢問，因訂房組誤認規則而拒給優惠。業者重新檢視規則後，確認「驫」由三個「馬」組成，符合「三隻馬」條件，昨在臉書貼文道歉並尋人，希望該旅客可來免費入住要價逾2萬元的「黃金套房」。

▲關西六福莊推出馬的優惠。（圖／業者提供）

▲旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」文字三個，即可免費入住要價逾2萬元的「黃金套房」。（圖／業者提供）

六福莊昨（3日）於臉書發文，有位姓名中含有罕見文字「驫」的民眾致電詢問活動，因訂房組人員誤以為姓名須「每個字都有馬」，才符合優惠資格，導致該名民眾未能成功預訂免費入住方案。

事後業者重新檢視活動規則，確認「驫」字由三個「馬」組成，完全符合「三隻馬」的優惠條件，隨即在臉書發出道歉聲明並公開尋人，希望能透過社群力量聯繫到當事人，補上原應享有的禮遇。

關西六福莊表示，只要姓名中出現「驫」字，即等同擁有三隻馬，可直接享有免費入住「黃金套房」的專屬禮遇。業者也透露，活動推出後詢問電話相當踴躍，過去一周幾乎每天都有7至8位民眾來電詢問資格，其中更發現，有3位客人進店，都是名字有驫，比如胡驫，讓訂房團隊直呼既有趣又驚訝。

六福莊指出，「馬的優惠」活動即日起至4月30日止（農曆春節期間不適用），凡入住旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」文字，即可依「馬」的數量兌換不同禮遇，內容包含斑馬或河馬生態體驗、風味晚餐，最高可免費入住「黃金套房」，並享有2客活力早餐及六福村入園手環。活動每日限量招待一間，僅接受官網、電子郵件或電話訂房，不適用第三方平台。

▲關西六福莊急尋人。（圖／翻攝自Facebook／關西六福莊）

▲針對引發話題的「驫」字，業者也補充說明，其注音為「ㄅ一ㄠ」，意指馬群奔跑的樣子。（圖／翻攝自關西六福莊粉專）

針對引發話題的「驫」字，業者也特別補充說明，其注音為「ㄅ一ㄠ」，意指馬群奔跑的樣子，象徵奔放與活力。六福莊也再次向當事民眾致歉，並表示希望能盡快聯繫上這位「三隻馬」旅客，親自邀請其免費入住。

