台南月津港燈節3大燈區開箱　看浪漫水上燈海、順遊隱藏版財神廟

▲2026台南月津港燈節將從2月7日起登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

2026台南月津港燈節將從本周六（7日）在鹽水月津港親水公園登場，《ETtoday新聞雲》搶先開箱，告訴你今年燈區作品亮點、點燈時間、建議拍攝方式，到台南玩時，可別錯過這處夢幻水上燈海。

▲台南月津港燈節透過藝術作品結合光環境，成為每年冬天限定水面上的光之美術館。（圖／記者蔡玟君攝）

今年月津港燈節邁入第16年，以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」為主題，分成「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」3大燈區」、共60組作品，結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，將整座月津港河域變成冬天夜晚限定「水面上的光之美術館」，邀請民眾走進夜間河港，不僅賞燈，還能透過互動式裝置，讓自己成為作品的一部分。

藝術燈區與月津超新星在活動期間每天下午5點30分至晚上11點點燈，巷弄燈區點燈時間為每天晚上6點至10點，元宵節當天則特別延長點燈時間至凌晨2點。

▲主燈《天馬獸》由日本藝術家森岡厚次帶領京都藝術大學共同創作。（圖／記者蔡玟君攝）

藝術燈區亮點作品 走進雲霧間的竹編上弦月

「藝術燈區」共有20件作品，結合馬年意象，主燈《天馬獸》由日本藝術家森岡厚次帶領京都藝術大學共同創作，使用透光日本和紙製作成立體雕塑，以後腳站立、如即將奔騰的姿態，為旅客開啟活力與無限可能的新的一年。

▲《流動的路徑》展現鹽水傳統的鴿笭文化，還有可愛的氣偶作品《稻荷九尾白狐降臨》。（圖／記者蔡玟君攝）

《流動的路徑》由藝術團隊「無邊製造」創作，是一件互動式藝術作品。作品靈感來自於鹽水傳統的鴿笭文化，夜晚於水面上振翅高飛的鴿笭，透過觀眾上下襬動竹簍，產生光的路徑，於夜晚中發光；作品對面的《稻荷九尾白狐降臨》由藝術家暨策展人夏愛華創作，以大型氣偶形式，為夜晚河面增添可愛意象。

▲藝術家王振瑋的《雲瀑》。（圖／記者蔡玟君攝）

藝術家王振瑋的《雲瀑》則將冰冷的橋樑化身為彩色光帶，宛如一座懸浮的瀑布，與河水倒映，又彷彿形成一條穿越虛實的光影隧道，讓人眼睛為之一亮。

▲設置於水面的作品《光電獸#46 - 霧幻光景》與遠方藝術品《呼吸》相映。（圖／記者蔡玟君攝）

穿過《雲瀑》，置於河面的作品《光電獸#46 - 霧幻光景》由姚仲涵 + VISION BASE創作，他們將鹽水蜂炮的霧氣、聲音轉化為電聲節奏，與遠方韓國藝術家朴奉伎創作，由光構成的有機形體《呼吸》隨節奏閃爍相互輝映。

▲2026台南月津港燈節。（圖／記者蔡玟君攝）

最讓民眾驚艷的，則是藝術家張方禹創作《浸漬的 ( ) 線 - Upside Down v2》，以垂直的光線穿越空氣與水面，形成上下鏡像的空間，讓人彷彿遊走於不同空間，在黑夜中更增添魔幻感。

▲▼禹禹藝術工作室創作的《飄落一片光景》。（圖／記者蔡玟君攝）

另一件好拍且讓人印象深刻的作品，則是禹禹藝術工作室創作的《飄落一片光景》。藝術家在橋上以竹材製作一輪上弦月，遠遠望去彷彿正懸掛在水面上方，不定時還有水霧效果，民眾可穿行其中，感受其中魅力。

▲月津超新星燈區，上圖右為《行月》，左為《餘波之中》。（圖／記者蔡玟君攝）

月津超新星燈區看可愛食夢獸 彩色編織畫框留下當下回憶

「月津超新星」燈區也有20件作品，今年徵件主題為「此時此刻」，透過光影藝術、錯視視覺效果，讓旅客駐足欣賞時，透過不同角度、不同時間欣賞的作品呈現，留下瞬間深刻印象。

如崑山科技大學作品《餘波之中》以一艘駛出橋下的帆船，彷彿帶領旅客開啟一段新的觀賞旅程；藝術家曾韓生的作品《行月》，從不同角度望去皆有截然不同的面貌，宛如無時無刻展現月亮盈虧的變化。

▲以帶有手繪感的可愛食夢獸。（圖／記者蔡玟君攝）

▲作品《生成體：纖維的自然擬態》宛如一座畫框。（圖／記者蔡玟君攝）

▲月津超新星燈區也有許多作品不可錯過。（圖／記者蔡玟君攝）

郭佩奇藝術團隊創作的《食夢獸》以帶有手繪感的可愛食夢獸氣偶展出，讓作品與旅客的每一次相遇都是浪漫兼具童趣的律動；而不管白天或晚上都好拍的《生成體：纖維的自然擬態》，創作者陳翊羽運用編織、纏繞、堆疊方法，展現出一座河畔畫框，框住月津港的日夜流動風景，也讓旅客能走進其中，藉由拍照、駐足，留下此時此刻的回憶。

▲彩繪燈籠作品《點亮．有天》掛滿王爺巷。（圖／台南市政府提供）

▲▼八角樓旁《記憶的流動》（上圖）和《路燈樹》（下圖）。（圖／台南市政府提供）

巷弄燈區「漫月美行動」已開跑 看彩繪燈籠掛滿王爺巷

代表巷弄燈區的月之美術館「漫月美行動」已經開展，今年以「透明的某日」為主題，在鹽水街區巷弄展出，藝術品們多錯落在當地居民生活的巷弄之中，帶領旅客深度探索，更了解鹽水獨有人文風景。

如今年彩繪燈籠作品以《點亮．有天》為題掛滿王爺巷，知名日本藝術家栗林隆於修德拜亭創作《塩水の樹》。而新銳藝術家石孟鑫為魚鱗巷創作《路燈樹》，以溫潤的光影照亮古老的鹽水巷弄；地景藝術家王振瑋則以《記憶的流動》，在連成巷構築繽紛的時光長廊，都值得一訪。

▲▼拍月津港燈節建議利用光環境佈置作為前景、使用望遠鏡頭拉近壓縮，創造畫面層次感。（圖／記者蔡玟君攝）

若是逛月津港燈節想拍美照，首先建議利用水面拍數上下倒影方式，或以周邊的光環境佈置作為前景，以長焦、望遠鏡頭拉近壓縮，可增加畫面層次感。同時，依據作品特性，也可使用廣角，或蹲低從下往上拍的角度，呈現不同視覺效果。

▲台南鹽水大眾廟。（圖／記者蔡玟君攝）

而隨著新的一年到來，許多人都會到廟宇參拜祈福。在鹽水就有一間「鹽水大眾廟聚波亭」，不但有鬍鬚會長長的土地公，還有一間以麻將蓋的廟中廟，民眾可以來這裡求錢母、過財神爐，為新的一年求好財運。

▲台南鹽水大眾廟內的土地公據說每年鬍子都會變長。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南鹽水大眾廟內求財的麻將廟。（圖／記者蔡玟君攝）

鹽水大眾廟最有名的是有一間以麻將打造的「廟中廟」，一旁供奉武財神，根據廟方表示，這是一個製造麻將的信徒利用5000個有瑕疵的麻將打造的小廟捐贈，幾十年已成為鹽水必去的求財景點。

▲拜完後取一個1元錢母。（圖／記者蔡玟君攝）

▲把錢母裝進開運招財符內。（圖／記者蔡玟君攝）

想要求得好財運，民眾先隨喜捐香油錢後，一邊唸著祭拜順口溜：「摸厝角賺錢穩當當，摸厝尾年頭賺到年尾，摸厝角賺錢呷袂乾，摸乎完代代子孫出狀元」，邊唸時邊將麻將廟摸遍遍，拜拜後可以取一個1元當錢母放進開運招財符內，接著在武財神爐順時鐘繞三圈放進錢包、背包或辦公桌，以求好財運。