直擊／「超人力霸王」降臨高雄車站超Q！旅運中心也被哥摩拉攻佔

▲超人力霸王降臨高雄車站廣場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

2026高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將在7日登場，今年高市府以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名IP「超人力霸王」以水上氣膜方式現身愛河灣。除了主展場外，高雄港「碼頭樂園」也如火如荼安裝遊樂設施，今（4）日高雄車站則有Q版超人力霸王亮相，旅運中心海韻廣場也有2隻小超人、1隻小怪獸哥摩拉，吸引不少民眾駐足搶拍。

2026年適逢「超人力霸王」60周年，將由「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，以守護城市為核心精神，向大眾傳遞正向能量。2個IP氣膜將於「高雄流行音樂中心音浪塔前」及「珊瑚礁群好望角」和大家相見。

▲▼旅運中心海韻廣場有超人力霸王迪卡、初代超人力霸王、怪獸哥摩拉的1米高公仔。（圖／記者許宥孺攝）



觀光局先前預告今年燈會將迎來「超人力霸王」，視覺照地點已隱隱透露活動展場位置。今日高雄車站廣場（中山路、建國路口）已有Q版超人力霸王5米高氣膜現身，吸引許多遊客自拍。旅運中心3樓海韻廣場則有超人力霸王迪卡、初代超人力霸王、怪獸哥摩拉的1米高公仔。愛河灣展場周邊路口部分行人紅綠燈號誌也出現小怪獸、超人，讓機車族停紅燈時會心一笑。

▲▼超人力霸王5米高氣膜面對中山路，往來車輛很難不注意到。（圖／記者許宥孺攝）



網友嗨喊：「高雄人真的不講武德，這是要讓其他縣市的爸爸媽媽怎麼過平靜的日子啊！」、「開車路過會笑出來的程度！」、「高雄好日本的感覺」。

除了主場域愛河灣規劃大型主題裝置、夜間燈光秀及角色見面會等互動展演內容外，觀光局也規劃以城市大眾運輸為載體，以超人力霸王為主題，將輕軌、公車與輪船轉變為移動的地景藝術。

▲▼高雄輕軌也推出「超人力霸王」彩繪列車。（圖／記者許宥孺攝）



即日起「超人力霸王三大主題交通運具」將全面現身高雄街頭與海面上，邀請民眾跟著「光」的足跡穿梭港都。今年市府與高雄捷運公司、高雄市輪船公司及公車業者，共同推出「超人力霸王」主題輕軌、渡輪及公車，遊客可以搭乘專屬彩繪的輕軌列車、50號五福幹線公車及雄棧1號渡輪穿梭市區，串聯愛河灣、高雄港及多處觀光熱點，方便民眾輕鬆抵達活動場域。

冬日遊樂園除了有超人力霸王的帥氣守護，今年市府也再次與臺灣港務公司合作，讓高雄港16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，同時還有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施，還有美味的餐飲市集等。今年的碼頭樂園更推出「超人力霸王見面會」，喜愛超人力霸王的大小朋友，可要把握機會近距離見證英雄魅力。