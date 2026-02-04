「山嵐號」首度駛進西部！台南-彰化4/3啟程　府城手路菜搬上車

▲雄獅x台鐵觀光美學列車「山嵐號」今（4日）駛向西部。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台南報導

雄獅旅遊攜手台鐵打造的觀光列車「山嵐號」今（4日）正式駛向西部，宣布自4月3日起首度行駛台南至彰化路線。旅客可在列車上品嚐府城經典手路菜，單程套票每人3,900元起，每周五、六、日固定行駛，即日起於雄獅旅遊官網開放預訂。

▲▼旅客沿途欣賞嘉南平原遼闊的稻浪風光。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊表示，「山嵐號」自去年4月於花東縱谷首航以來，累積搭乘人次已近2萬人。此次新路線延續原有高質感設計，並將列車意象從山嵐雲霧，延伸至山與平原交會的嘉南地景，讓旅客沿途欣賞「台灣糧倉」嘉南平原遼闊的稻浪風光。

▲▼以百年前皇太子來臺宴席為靈感的「太子盛」、經典手路菜「阿舍饗」和金桃家甜點，都能在列車上品嚐到。（圖／記者彭懷玉攝）





全新路線聚焦三大亮點，包括首度將台南晶英酒店的府城經典手路菜搬上觀光列車、首次停靠西部歷史小鎮，以及規劃五大主題遊程深度探索台南，為西部鐵道旅遊注入全新體驗。

▲台南晶英酒店的府城經典手路菜搬上觀光列車。（圖／記者彭懷玉攝）

「山嵐號」從4月3日起行駛台南至彰化，路線預計營運至8月中旬，沿途停靠大林、二水等小鎮。其中，大林通過國際慢城認證，旅客可走訪百年老屋「雪香亭」、「成都旅社」與「泰成藥行」；二水站則安排參觀當地首座西醫院「鄭鼎宅」，欣賞融合巴洛克與閩南合院風格的街屋建築，感受嘉南平原深厚的人文風貌。

▲▼「山嵐號」4月3日起行駛台南至彰化；大林通過國際慢城認證，旅客可走訪百年老屋「雪香亭」。（圖／記者彭懷玉攝）







餐食方面，雄獅旅遊首度攜手台南晶英酒店，以「用舌尖閱讀嘉南地圖」為概念，將台南酒家菜與阿舍宴文化轉化為列車料理。去程推出「太子盛」，以百年前皇太子來台宴席為靈感，選用關廟竹筍、將軍蘆筍、白河蓮藕等嘉南在地食材，勾勒平原風土滋味；回程則以府城款待文化為核心，製作經典手路菜「阿舍饗」，展現台南深厚的飲食底蘊，讓旅客在移動的風景中品味地方文化精髓。

▲▼「山嵐號」列車共4節車廂、60席座位，台南往返彰化單程票皆為3,900元，遊程內容包含餐食、紀念證書與專屬禮品及旅遊保險。（圖／記者彭懷玉攝）





「山嵐號」列車共4節車廂、60席座位，台南往返彰化單程票價皆為3,900元，遊程內容包含餐食、紀念證書與專屬禮品及旅遊保險。除了自由行套票外，雄獅旅遊也同步推出5條「山嵐號」團體主題行程，每人8,900元起，涵蓋職人手作、漁鹽文化、美食地圖、慢活府城及山海湖鐵道等玩法，並結合星級旅宿、在地體驗與專屬禮遇。

▲▼列車上還能集章，帶回紀念品；韓國啦啦隊成員趙娟週擔任一日管家。（圖／記者彭懷玉攝）





雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，山嵐號過去行駛花東縱谷期間，平均載客率高達98.5%。此次將列車帶進「糧食米倉之地」嘉南平原，是以國際觀光列車規格推動，核心價值在於串聯地方觀光產業鏈。他坦言過程「每一步都不容易」，但期盼透過與地方創生團隊的合作，帶動沿線觀光發展與在地經濟成長。

▲雄獅旅遊、台鐵長官出席今（4日）觀光列車「山嵐號」全新路線啟程記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

記者會現場也邀請韓國啦啦隊成員趙娟週擔任一日管家，並由台南寶藏女孩侯芳、馬來西亞活力少女貝拉，以及台日混血美女各務禮美奈共同亮相，為山嵐號西部新路線增添話題與亮點。

