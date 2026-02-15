搭乘「JR宗谷號」直奔日本最北車站！班次時間＆票價懶人包

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

從旭川到稚內有很多交通方式，一般就是自駕、巴士和JR火車，我們這次選擇搭乘「JR宗谷號特快車」，從旭川到稚內將近4個小時的車程。稚內是日本最北的車站，我們這次北海道自由行的最重要目標就是稚內，當然還有利尻島和禮文島的跳島行程，行前我們也是非常期待！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

旭川到稚內交通方式

從旭川到稚內開車大概是4個小時的車程，如果不想那麼累的話，也可以像我們這樣搭乘JR宗谷號特快車抵達稚內之後再租車。

宗谷號特快車介紹

從旭川到稚內可以搭乘JR宗谷號特快車，它是行駛於札幌到稚內中間的JR火車。另外還有JR特急Sarobetsu列車，也是屬於JR宗谷號特快車，但是只行駛於旭川到稚內。宗谷號特快車旭川－稚內一天只行駛兩個班次，所以要注意時間，因為錯過就要再等一天！

►旭川－稚內 09：00－12：42（行駛3小時42分）

►旭川－稚內 13：35－15：25（行駛3小時50分）

▲旭川車站一樓有便當店，如果怕搭乘的時候肚子餓的話，也可以買個便當在火車上吃。

▲我在抵達旭川的第一天就先買票劃位了，從旭川到稚內的JR宗谷號特快車只有一個車廂是自由席，所以還是建議先劃位！

北海道鐵路周遊券

至於搭乘JR宗谷號特快車需不需要買北海道鐵路周遊券（北海道PASS）？如果你是從札幌搭到稚內的話就需要，因為單趟就要11,420日圓（約新台幣2306元），來回是22,840日圓（約新台幣4613元），買北海道PASS比較划算，而且還可以5日內不限次使用。但因為這次的北海道自由行我們不走回頭路，抵達稚內之後我們就開始租車往道東開，從網走到知床接十勝再回札幌，所以我們就只買單程實體票。

宗谷號特快車體驗

▲我們是搭乘JR宗谷號特快車早上9點的車，記得要提早抵達候車，不要匆匆忙忙！

▲紫色的車身有點像紫丁香號的感覺。

▲2＋2的座椅配置，有點像是我們台灣普悠瑪號的感覺。

▲椅子前方還有一個小桌子可以拉下來。

▲我們帶了好多零食餅乾和水果在車上吃，其實一路上這樣吃吃喝喝聊個天看看風景，也不會覺得很久。

▲整個車程大概是3個小時42分。

稚內車站介紹

▲下車之後就可以看到「JR日本最北端的車站 北緯45度25分」標示，當下真的超興奮！

▲車站外面的地標一定要拍照打卡，這是從稚內車站延伸出來的鐵道，旁邊還有一個「日本最北端の路線」的紀念碑。

▲走出車站之後我們直接到對面的租車站取車。

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►彰化老字號牛舌餅焦香酥脆 一天僅賣4小時、每人限購5包

►全球最大沉浸式光影展在釜山！占地1700坪 無限鏡面瀑布必拍

►韓國首位「世界咖啡師大賽冠軍」烘豆工廠！藏身釜山海邊倉庫