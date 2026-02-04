ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
共賞原鄉布農天籟！　東埔部落歡迎來走春

▲春節到玉山國家公園可聆聽東埔天籟之音。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處訂於2月19至20日春節連假期間，在信義鄉東埔服務中心廣場辦理「115年東埔部落春節文化展演~聆聽東埔天籟之音」活動，讓遊客欣賞自然山川美景之餘，進而聆聽布農族天籟音樂，並了解在地原住民深厚文化底蘊，精彩可期。

玉管處指出，玉山國家公園除動植物資源豐富、自然景色獨特，深厚的布農文化底蘊也別具特色，每年春節連假期間都與東埔部落連袂舉辦布農文化展演活動，邀請在地原住民所組成的「東光教會聖歌隊」及「東埔1鄰社區村民團隊」擔綱演出，內容有迎賓舞曲、布農傳統祭典樂曲、早期布農族生活創作歌曲及布農歌謠等。

▲春節假期何處去?歡迎來玉山國家公園聆聽東埔天籟之音。（圖／玉山國家公園管理處提供）

活動期間也將透過主持人引領到訪者了解珍貴的人文資源，並建構國人更深度的國家公園生態旅遊模式，感受到原鄉小農的純樸熱情並活絡原鄉經濟，進而體現玉管處與部落長期建立的密切友好夥伴關係。

玉管處提醒，東埔部落春節文化展演活動於2月19、20日每日舉辦2場次（上午場次10:30至11:00、下午場次15:00至15:30），歡迎民眾攜家帶眷，順著新中橫公路一路蜿蜒進入東埔溫泉區，跨過東埔吊橋到對面的東埔村1鄰，在群山環繞的翠綠谷地中，透過布農族人悠揚繚繞的合音，以嘹亮歌聲捎來祝福及好運。

關鍵字： 玉山國家公園 春節 東埔 天籟之音

