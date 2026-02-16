每日限量100碗！鳥取牛骨拉麵「熟成一天」才上桌　賣完就打烊

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

大家都說來鳥取必吃牛骨拉麵，那鳥取站前這家「牛骨ごっつおらーめん 鳥取店」不能錯過，有六十多年歷史，每日限量100碗。以牛骨為基礎，經過一日熟成製作，加入當地豐富蔬菜，用心燉煮而成極品湯底的牛骨拉麵，除了這家老店以外，也有倉吉本店、米子店、鳥取店、松江伊勢宮店等其他分店。

鳥取分店

為何有這麼多家分店非要吃這家呢？因為日本藝人龜梨和也來這裡吃過，並拍攝YouTube影片，算是一種追星的概念，加上離我們住的Green Rich Hotel Tottori Ekimae 飯店很近，所以就來吃這家。

▲很有日本風情的裝潢，讓這家牛骨拉麵店很顯眼、很好認。

環境

▲店內空間不大，建議早點來，越晚會越熱鬧。

▲整體氛圍很小巧溫馨。

▲很多名人都來吃過。

菜單

▲菜單很貼心有提供中文說明，請放心進來吃。

餐點

▲這是一碗以牛骨為基底，加入雞骨等食材經過10小時熬煮，再經過1天熟成，加入當地豐富蔬菜，用心燉煮而成極品湯底。

▲叉燒肉超厚，很肥美，湯頭真的是濃厚系的。

▲選用具有傳統技藝本岡製麵所製作的彈牙捲麵，以職人手法精心製成，每日限量100碗，賣完可能會提早打烊。

▲雜炊也很好吃，就是口味很重鹹。

▲泡菜叉燒很好吃，這樣搭配好解膩。

▲煎餃很難贏得過台灣的。

▲炸雞很好吃。

▲吃濃厚系牛骨拉麵就是要搭配冰涼爽口的啤酒！

▲商店街這裡也有聖誕裝飾，晚上來這裡逛逛，挺美的。



牛骨ごっつおらーめん 鳥取店

地址：鳥取県鳥取市末広温泉町159－4

時間：17：00－02：00

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

