桃園偏僻小徑藏著排隊合菜！內用雞油拌飯免費吃到飽

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

桃園人習慣在假日或節慶聚餐吃飯，找合菜餐廳很重要！這家「大鼎庭園餐廳」超大一間，還有美美的庭院、鯉魚池、綠草皮以及小鸚鵡等等，當然重點是有附設停車場，前後院都有，不怕沒位置停車。雖然都是熟悉的合菜料理，但提醒一下限量鵝肉要事先預訂，另外內用白飯、雞油拌飯免費吃到飽！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆停車資訊

▲這附近其實還蠻偏僻的，不是很好找，直接開導航前往就可以了。

▲前後院都有停車場，平日中午也停很滿。

環境

▲小朋友超喜歡這裡的戶外庭園。

▲帶點古風的裝潢。

▲老闆有在收藏古董碗盤，也很大方的展示在餐廳裡。

▲想要喝什麼飲料自己拿，之後再付錢。

▲手寫菜單貼在牆上很有親切感。

菜單

▲提供單點與合菜兩種選擇，單點最便宜炒青菜180元起，鵝肉每日限量，套餐的話有5000、6000、8000等價格可以選擇。

▲內用白飯、雞油拌飯免費吃到飽。

▲雖然雞油看起來有點油，但至少比豬油口感清爽一點。

餐點

每日限量鵝肉切盤

這是鵝肉，所以比較大一盤！口感上會比較柔韌有嚼勁一點，鵝肉旁附上一碗客家黃豆醬，沾醬吃風味更多一層，搭配薑絲口感會更解膩一些。

▲口感滑嫩中帶點軟Q與嚼勁，會比雞肉耐嚼一點。

▲一般習慣上都是沾客家桔醬，這家很特別，用的是客家黃豆醬。

蔥爆牛肉

▲洋蔥給好多好大方！蔥爆香氣鹹香夠味很下飯。

客家悶筍

▲幾乎原味呈現，除了添加一點鹽以外沒有多餘調味，自然鮮甜。

薑絲大腸

▲調味酸爽入味，大腸更是軟Q無腥味，帶點肥油的口感很多人很喜歡。

白魚米粉鍋

這一道也是必點，本來以為上面滿滿的都是蛋酥，後來發現是用白帶魚炸過的魚酥，又鮮又帶點脆感，吸飽湯汁後又是另一種口感，搭配米粉、炸芋頭更是豐盛有料。

脆皮肥腸

▲不算很脆口，但蠻好吃的，沾白胡椒吃比較不膩。

蚵仔酥

▲麵衣很酥脆，炸得也很剛好。

椒鹽排骨

▲麵衣也是酥脆又鹹香，灑上蒜酥、蔥花配料很可以，當排骨酥單吃也很過癮。

椒鹽龍珠

▲跟熟悉的脆彈口感不同，這家的龍珠偏肥嫩滑口，但外觀也是炸得很酥脆，這道比較看個人口味。

心得

我們點了八菜一鍋，結帳不到3000元，約莫九個人，吃不完還打包。這家份量真的不小，庭園餐廳也很適合家庭聚餐，停車超方便也很加分！

大鼎庭園餐廳

地址：桃園市觀音區福山路二段28號

電話：03－2820011

時間：11：00－14：00、17：00－20：30 （周二公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►宜蘭室內版羅馬競技場！閃避挑戰超累 夫妻上刑場接受靈魂拷問

►穿越400年前江戶時代！日本岡山「倉敷美觀地區」一日遊攻略

►台中火車站周邊飯店「一晚千元有找」！還附免費早餐＋停車位