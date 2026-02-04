台北君悅LINE好友送888元餐飲折抵金　輸入關鍵字再領528元

▲台北君悅LINE好友送新春紅包888元，可折抵凱菲屋餐費。（圖／台北君悅酒店提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻信義區第一季餐飲市場商機，台北君悅酒店2月6日至28日大送888元餐飲折抵金，輸入關鍵字再領528元，可在2月23日至3月31日至凱菲屋消費抵用。

台北君悅自2月6日至28日祭出「新春紅包888」，凡加入台北君悅官方LINE好友即可免費領取888元餐飲折抵金，輸入「台北君悅發發發」線上再領528元紅包。新春紅包僅限2月23日至3月31日於凱菲屋抵用（早餐及周六、日晚上不適用）。

888元餐飲折抵金怎麼用？單筆原價滿3000元折抵300元、滿5000元折588元、滿8000元折888元。紅包528元則是單筆滿5000元才能折抵，美饌卡、信用卡等優惠皆可合併使用（惟餐券不適用），不可與888元折抵金同時使用。

▲Ziga Zaga義大利餐廳推出半自助式饗宴，點主餐享20道義式自助吧。（圖／台北君悅酒店提供）

此外，館內Ziga Zaga義大利餐廳今年起推出「有夠義思」半自助式饗宴，只要點用4款經典主餐，即可暢享20道義式自助吧，包含義式開胃菜、番茄乳酪盤、油封章魚義式烘蛋等前菜展開餐桌序曲，熱食區主推ZIGA ZAGA現烤現做辣味雞絞肉披薩、義式臘腸、瑪格麗特等爐烤義式披薩、現炒辣味香腸義麵、松露蘑菇燉飯與獵人式燉雞等。

4款經典主餐分別是「烙烤美國菲力牛排佐紅酒醬」（2880元）、「爐烤櫻桃鴨胸佐莓果醬」（2480元）、「松露奶油炙煎比目魚」（2280元）及素食選擇「奶油蘑菇爐烤蔬菜派」（2080元）。

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

另外，敘日全日餐廳即日起至2月12日推出「2026迎新饗宴．好運開吃」優惠活動，只要按讚並分享官方粉絲團指定活動貼文，即可享雙人同行優惠價，平日午晚餐雙人2600元、假日餐期雙人3200元，約75折起；下午茶也有77折優惠，周五雙人1666元，周末雙人1836元。