羅東在地人才懂吃！古早味乾麵豬油香氣濃　老饕吃法必加靈魂辣醬

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「阿姑乾麵」位於宜蘭縣羅東鎮中山路二段，是宜蘭在地人吃早餐或早午餐的首選小吃店，主打乾拌麵搭配油蔥豬油為招牌，然後再配上一碗餛飩魚丸湯，就能飽餐一頓。如果想到宜蘭羅東在地小吃，不妨把阿姑乾麵列入清單。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

地址就在宜蘭縣羅東鎮中山路二段271號，小巷弄三角窗路口旁邊，自駕開車來可直接在導航輸入阿姑乾麵就能抵達，小吃店旁邊就有路邊停車格可以停車。

環境

店內空間簡單乾淨，重點還有冷氣，來的這天天氣很熱，有冷氣整個有救贖感。用餐時段常有不少人，座位不多，點餐流程都很隨性，我是直接跟店家點，然後自己找位子坐。

▲大多數的客人都是以在地人為主，生意很好。

菜單

主要以乾拌麵以及湯品為主，乾麵搭配油蔥、豬油、芹菜末、少許烏醋等等，可以依自己喜好，加上辣椒醬、醬油、白醋等調味，湯品則有餛飩或魚丸。

餐點

小碗乾麵

端上桌可以看到整碗白白的麵條，他們家的麵條表面微Q，有些調味料都在下面，油蔥香氣十足，稍微拌一下可以讓豬油以及油蔥更均勻，吃起來香而不膩口。即便是基本乾麵，不另外加辣醬或者是醋，光是原味麵條吃起來也很古早味，如果喜歡重口味，可自行加入桌上的辣醬或白醋提味。

▲我建議加辣椒醬，帶有鹹香微辣，可以讓整碗乾麵香氣更加濃郁。難怪我看隔壁桌的在地人，麵一端上桌，就直接加了許多辣醬。

餛飩魚丸湯

來到這裡客人，大多數都是點一碗乾麵，然後再來碗熱湯，我點了這碗餛飩魚丸湯，餛飩皮薄餡實入口滑嫩，湯頭整體表現算是清爽路線，以大骨湯為基底，味道簡單。

▲魚丸咬起來是略帶扎實Q彈，一口餛飩一口魚丸，很值得點一碗來單喝。

心得

多虧粉絲不藏私才讓我知道這家阿姑乾麵，建議來到宜蘭羅東不妨可以來體驗一下在地早午餐，來碗純粹乾麵，加上一碗餛飩魚丸湯，另外提醒假日還是建議提早前往。

阿姑乾麵

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路二段271號

營業時間：平日07：00－15：00、假日06：30－15：00（周二公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►大稻埕米其林推介牛肉麵 日本師傅融合拉麵手藝熬出甘甜湯底

►一張百元鈔就能點滿整桌！嘉義無名小吃滷肉飯＋雞湯只要50

►200元爽嗑主餐＋40道精緻小菜吃到飽！新莊平價韓式料理