開箱墨爾本移民博物館！從第一艦隊到白澳政策　揭開澳洲歷史秘辛

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

墨爾本的「移民博物館（Immigration Museum）」於1998年開幕，位於墨爾本市中心南緣 Flinders St 上，以前是海關大樓。雖然稱不上是墨爾本必去景點或者澳洲知名博物館，在墨爾本旅遊期間有空檔的話還是可以來逛逛。

既然是移民博物館，介紹的當然是澳洲移民史、以維多利亞州為主，以前流犯都是到新南威爾斯或塔斯馬尼亞，所以墨爾本的移民博物館不會有太多關於流犯的介紹。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

澳洲移民史介紹

自從第一批移民（就是流犯）搭乘第一艦隊於1788年抵達雪梨後，移民史就是澳洲發展的縮影與重要議題，移民博物館的介紹大致上分為四個階段：

►1840－1901年：澳洲剛開始發展的時候，需要大量勞力，墨爾本所在的維多利亞州正經歷淘金熱，吸引超多亞洲人，也逐漸造成澳洲內部對移民問題的討論，這時候大多是由英國控制澳洲的移民制度

►1901－1945年：白澳政策時期，雖然還是接受移民，但偏好白人、特別是英國人，對亞洲人有嚴格限制

►1945－1973年：逐漸放寬白澳政策，最後不再考慮種族

►1973年至今：近代澳洲移民發展

雖然澳洲的移民史可分為上面幾個階段，不過展品的陳列並不是嚴格的根據年代來區分，其實有點混亂，有時候會不知道自己在看什麼！第一批到澳洲的移民是流犯、士兵、官員，但後來到澳洲的人除了這幾種人，也有人是為了謀生或尋求庇護，可能是家鄉面臨饑荒（愛爾蘭）、可能是尋求宗教上的庇護，又或者想趕上淘金熱潮。

▲移民需要蓋手印 & 澳洲護照。

▲紀念維多利亞女王登基50周年（金禧紀念）以及象徵英澳友好的文物。

▲介紹澳洲移民生活的小說。

▲來自愛爾蘭的移民，19世紀中愛爾蘭正面臨非常嚴重的饑荒。

▲中國移民源源不絕之後衍生的移民問題辯論。

▲1901－1945的相關文物。

移民一多，自然就產生反移民的問題

澳洲在19世紀經歷了蒸蒸日上的經濟發展後，於19世紀末面臨經濟大蕭條，這一定會對移民造成影響，簡單來說就是移民搶了當地人的工作。不可諱言的，移民也會有背後衍生的公共設施、治安問題，再加上非法販運、人蛇等等，所以澳洲在1901年開始推行白澳政策（White Australia policy）。

針對膚色來限制，主要是亞洲人，移民博物館也會簡單說明典故，並展示相關文物。話說回來，白人也不是澳洲原住民，他們大量掠奪原住民的財產、土地，作為根本不是惡名昭彰可以形容的！

▲白澳政策郵票。

▲又是白澳政策。

▲20世紀中葉的移民文物以及相關書籍、文宣。

▲這份報紙是用來協助移民融入澳洲生活。

▲某位以鞋子維生的移民的文物。

▲好像是來自大洋洲的移民，以及她的工藝作品。

澳洲一開始是英國放逐流犯的地方

第一批人員是 Arthur Phillip 率領第一艦隊，花了七個月左右的時間航行、補給，最後於1788年1月抵達澳洲，博物館也會簡單的以多媒體互動導覽說明，從那開始到澳洲的各種交通方式以及需要的時間，還蠻有趣的！

▲各式各樣到澳洲的交通工具。

▲以前的墨爾本。

展覽尾聲

就是介紹20世紀各種與移民相關的重要事件，並展出一些移民的物品，我趕著吃午餐、沒花太多時間觀看。有興趣的話還可以找一個護照牆，看看以前各國護照長什麼樣子！

▲近代澳洲移民史。

▲愛爾蘭移民的針織作品與照片。

▲某位日本移民的全家福。

▲護照牆。

心得

雖然墨爾本的移民博物館是非常次要的博物館，說它默默無名也不為過，初訪墨爾本而且只待4至5天的話可以不用安排，但內部的展覽還算有趣，可以對澳洲（特別是維多利亞州）的移民史有初步理解，而澳洲正是一個移民國家。我也建議可以看看官網的特展內容，說不定剛好有很不錯的展覽，聖母院特展就讓我超驚豔的！

移民博物館

地址：400 Flinders St, Melbourne VIC 3000澳洲

開放時間：10：00－17：00（閉館時間請參考官網）

官網：https://museumsvictoria.com.au/immigrationmuseum/

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►北法濱海小鎮「敦克爾克」深度遊規劃！從二戰博物館到核心城區

►館藏竟是拿破崙掠奪而來！梵谷莫內、壯觀城鎮模型盡在里爾美術宮

►奧地利第二大城散步攻略！走進二戰隧道遺跡、花錢贖回的倖存地標