第2季「出國合理團費」公布　日本線降1成、紐澳也變便宜

▲日本線因航空機位供給充足，整體團費較去年同期下修約10%。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

品保協會今（4日）公布4月至6月各線旅行團合理參考價格。整體觀察，第2季出境旅遊市場持續回溫，航班供給逐步穩定，日韓、紐澳等短中程市場受惠於匯率與機位優勢，團費出現明顯降幅；反觀長程及特殊路線，仍受通膨、燃油成本等影響，價格走勢偏高。

品保協會指出，日本線因航空機位供給充足，整體團費較去年同期下修約10%。其中北海道、東北地區較上季調降，其餘地區則小幅調漲約1,000至2,000元。以5至7天行程為例，日本團合理價格約落在3.2萬至4.7萬元之間，依航點與旅遊區域略有差異。

▲韓國3月底至4月進入熱門賞櫻旺季。（示意圖／記者賴文萱攝）



韓國方面，3月底至4月進入熱門賞櫻旺季，截至2025年第4季，旅行團銷量已達65%，可售機位所剩不多，堪稱近年賞櫻季銷售速度最快的一年。加上票價下滑與台幣兌韓元匯率走勢有利，團費降幅相對明顯，首爾、釜山與濟州島行程合理價格約1.4萬至3.3萬元，較去年同期下滑約15%至24%，成為第2季出國旅遊中CP值最高的選擇之一。

東南亞市場整體價格表現平穩，部分國家較去年同期微幅調漲約1%至3%。以泰國、越南、馬來西亞為例，5至6天團合理價格約2.3萬至4.1萬元；新加坡因住宿與交通成本偏高，團費維持高檔但仍在合理區間內。印尼除峇里島外，其餘地區旅遊成本相對親民；菲律賓長灘島則因缺乏直飛航班、轉機成本較高，團費漲幅約5%至10%。

▲長灘島水上活動。（示意圖／ETtoday資料照）



細看越南市場，北越整體降幅約10%，中越價格持平，富國島調降約5%；芽莊因旅遊熱度略有降溫，團費約下修15%。此外，富國太陽航空（Sun PhuQuoc Airways）將於3月29日首航台灣-富國島航線，並委任鴻毅旅行社為台灣區總代理，今年6月30日前，凡搭乘該航空前往富國島的旅客，皆可獲贈香島纜車來回票。

長程美加線方面，儘管長榮航空自12月起天天直飛達拉斯，華航與星宇航空也陸續首航或增班鳳凰城，航點選擇更加多元，但美國針對11個國家公園加收每人100美金入園費，推升整體成本，加上匯率與旺季報價影響，4至5月團費漲幅約3%，6月更攀升至約10%。

▲紐西蘭庫克山（Mount Cook）。（示意圖／記者彭懷玉攝）



紐澳線在第2季則因匯率因素呈現降價趨勢。澳洲團合理價格約4萬至7.2萬元，較去年同期下滑約7%；紐西蘭約12萬至18萬元，降幅約3%。品保協會分析，匯率走勢有利、航班供給穩定，加上進入南半球秋季，主打賞楓、溫泉與城市節慶，吸引偏好深度與慢遊行程的旅客。

相較之下，歐洲、中亞與非洲線團費漲幅較為明顯。歐洲4至6月團合理價格約11萬至18萬元，較去年同期上漲約5%至7%，主要受到歐元、英鎊匯率偏高及地面操作成本上升影響，但鬱金香花季、節慶活動與暑假前旅遊需求，仍支撐市場熱度。

中亞與非洲線屬季節性強烈的旅遊區域，受全球通膨、燃油價格上揚及景點（埃及）門票調漲影響大，其中土耳其年通膨率高達44.38%，使得相關行程團費較去年同期大幅上漲20%至30%。

品保協會提醒，合理團費是以綜合機票、住宿、餐食、交通與景點等成本計算，民眾規劃行程時，應避免僅以低價作為唯一考量，選擇合法旅行社並對照合理價格區間，才能兼顧旅遊品質與消費權益。