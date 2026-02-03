夢幻粉紅隧道！雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

▲雲林縣府在美人谷舉辦櫻花季宣傳記者會，邀請民眾走進山林賞花。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林「草嶺石壁櫻花季」將於2月17日至3月1日登場，縣長張麗善率縣府團隊邀集與地方民代、鄉鎮首長、觀光業者及在地農友齊聚，今（3）日在美人谷舉辦宣傳記者會，在粉色花影映襯下，為櫻花季揭開序幕，邀請遊客走進草嶺、石壁山城，在雲霧與花海交織的春日景致中，感受專屬於雲林山林的浪漫風景。

雲林縣長張麗善表示，草嶺石壁櫻花季去年吸引超過60萬人次造訪，逐漸成為雲林山區具代表性的年度觀光活動，不僅展現自然景觀之美，也凝聚地方居民長年投入山林保育與觀光經營的心血。縣府持續透過交通接駁規劃、環境維護與行銷推廣，讓民眾能安心上山賞花，並期待藉由櫻花季帶動觀光人潮，促進地方產業發展，讓更多人認識雲林山林的魅力。

▲草嶺石壁櫻花季即將登場，粉色花海沿著山坡與道路綻放，形成春日山城畫面。（圖／記者游瓊華翻攝）



張麗善指出，草嶺與石壁地區目前約有2萬株櫻花陸續綻放，涵蓋紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻、垂櫻等20多個品種，沿著山坡與道路鋪展成一片粉色花廊。今年特別規劃「美人谷環線」賞櫻步行路線，串聯東碧山莊、蘇家農場、觀星坪、仙夷農場及九芎神木等景點，遊客可放慢腳步，在層層山景與花海之間漫步，細細感受春天走進山城的節奏。

副縣長陳璧君表示，草嶺除了賞櫻景觀外，也結合自然生態與身心療癒特色，其中「森林療癒基地」不僅入選「台灣百大觀光亮點」，更獲得WBO「世界竹地標」認證，516公頃竹林形成壯闊綠海，負離子濃度高達每立方公分1萬8千多個，成為推動自然療癒與永續旅遊的重要據點。周邊的雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角與木馬古道，也深受國內外遊客喜愛，賞花之餘，漫步林間步道，彷彿置身芬多精環繞的天然療癒場域。

文化觀光處長謝明璇指出，今年櫻花季主視覺融入人文藝術元素，特別邀請書畫家朱淑美與書法家盧彩霞共同創作，以石壁山城為背景，描繪粉櫻沿山綻放的春日景象，筆觸溫潤細膩，書法線條行雲流水，彷彿春風掠過枝頭，讓賞花活動延伸為一場結合自然與藝術的美學饗宴。

▲山村市集將結合在地農產與特色美食，預期成為賞櫻旅程中的人氣據點。（圖／記者游瓊華翻攝）

謝明璇也說，櫻花季期間同步舉辦山村市集，集結草嶺、石壁及周邊社區農友與特色品牌，展售咖啡、茶葉、香菇、花茶、農產加工品與特色小食，讓遊客在賞花歇腳之餘，也能透過消費支持在地農業與青年返鄉創業，感受山村生活的真實樣貌。

交通方面，交通工務局長汪令堯表示，縣府於斗六火車站後站規劃「預約制賞櫻接駁專車」，每日上午8時30分至12時發車6班前往東碧山莊，下午2時至4時30分安排6班返程，民眾以280元票價即可免除長途駕車與停車困擾，輕鬆往返主要賞櫻據點。

古坑鄉長林慧如表示，為維護交通安全與賞花品質，2月17日至3月1日假日及228連假期間實施交通接駁管制，去程上午8時至下午2時，從第一、二、三停車場接駁至東碧山莊，回程上午10時至下午4時由九芎神木接駁返程，今年並新增P3停車場提升量能。接駁費用為一般民眾50元，65歲以上長者、身心障礙者及120公分以下兒童免費。

石壁休閒農業區理事長賴郁憲表示，今年推出「石壁櫻花季專屬禮盒」，精選咖啡、茶葉、香菇與花茶等在地物產，單盒售價390元，10盒以上每盒350元，希望讓遊客將山城風味帶回家中細細品味。

櫻花季期間，草嶺商圈同步推出消費活動，遊客至指定合作店家消費滿399元，可兌換咖啡愛玉或咖啡濾掛包，每日限量500份，於古坑草嶺龍興宮兌換。縣府也呼籲民眾把握花期，搭配接駁與商圈活動，走進山城，體驗結合自然、人文與產業的春日旅程。

▲超過2萬株櫻花陸續盛開。（圖／記者游瓊華翻攝）