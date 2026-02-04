星宇航空桃機二航貴賓室開箱　享獨家吃茶三千、米其林料理

▲星宇航空桃機二航貴賓室外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／桃園報導

機場貴賓室是航空公司展現實力的延伸場域，星宇航空持續強化地面體驗，位於桃園機場第二航廈的貴賓室「Galactic Lounge」，現在不僅引進台灣精品級茶飲品牌，還吃得到米其林星級料理，寬敞的兩層樓空間，讓旅客能更舒適地度過待機時光。

▲▼星宇航空桃機二航貴賓室商務艙區域。（圖／記者蔡玟君攝）

星宇航空桃機二航貴賓室「Galactic Lounge」鄰近D7登機門，佔地兩層樓、約220坪，空間由知名室內設計團隊「本事設計」操刀，以「時空列車的穿越之旅」為概念規劃，分為「頭等艙區」和「商務艙區」，並提供淋浴間、行李寄放櫃、書報雜誌區與無線網路服務。

▲▼旅客可依照自己的喜好挑選座位。（圖／記者蔡玟君攝）

「頭等艙區」採低調奢華的勃根地紅色系為主軸，藉由酒吧式的空間佈置及專人服務，提供絕對尊榮享受。「商務艙區」採列車式太空艙風格，針對不同的旅客需求，設計相對應的休憩區，如附帶插座的沙發座位區，方便商務旅客辦公，或也可在採光更好的離窗區享受美味餐飲、稍作休息。

▲二航貴賓室限定兩款「吃茶三千」飲品。（圖／記者蔡玟君攝）

餐飲方面，星宇航空二航貴賓室採用QR Code方式點餐，依據時段提供不同特色餐點，業者亦透過與不同餐飲品牌合作，持續進化貴賓室餐飲服務。例如與台灣精品級茶飲品牌「吃茶三千」合作，推出二航貴賓室限定兩款精選現萃飲品「水仙桂花蜜」和「鮮果百匯」。

「水仙桂花蜜」以桂花烏龍茶交織淡雅百香花蜜香，每一口都喝得到清爽茶香；另一款「鮮果百匯」則選用連續五年獲得三星ITI認證的松針綠茶作為基底，為星宇航空限定茶底配置，搭配當季台灣水果，營造出層次豐富且果香氣十足的口感，兩款飲品皆無法客製化。

▲「請客樓」和「辰園」餐點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼自助吧有蜷尾家冰淇淋。（圖／記者蔡玟君攝）

星宇航空也與米其林一星餐廳「請客樓」及入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」合作，「油潑ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵」、「桂花芝麻湯圓」均為二航貴賓室限定，還有酒香麻油雞煨飯、蒸籠小點等豐富菜單選擇，搭配自助餐飲區的沙拉吧、自製大亨堡與多樣化輕食，與蜷尾家冰淇淋和多元化酒水及軟性飲料選擇，讓旅客大飽口福。

▲星宇航空今年針對日本市場有多條航線佈局。（圖／星宇航空提供）

星宇航空看好台灣人赴日旅遊熱潮，今年有多條新航點開航計畫。首先是「台北－宮古島」、「台中－宮古島」將陸續於2月12、13日開航，讓旅客感受「宮古藍」的獨特魅力，提供旅客深度玩日本新選擇。

▲宮古島的代表景點「17 END」可以看到飛機起降和漸層藍色海。（圖／星宇航空提供）

中、南部直飛日本航點也持續增加。在3月30、31日，星宇航空陸續開航「台中－東京成田」和「台中－熊本」，讓中台灣旅客赴日旅遊更方便，開航後也將成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。

長程線方面，星宇航空「台北－鳳凰城」已於1月初開航，成為該航司於北美第5個航點，業者也計畫下半年插旗歐洲兩個航點，並計畫開航韓國仁川、釜山、印尼峇里島等目的地。

▲桃園機場現在提供「台日機場入境事先確認」作業。（圖／桃機公司提供）

而桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業已從即日起開始實施，方便旅客抵達日本機場通關更迅速。

機場公司表示，即日起至2月25日止，搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，前往日本函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶及大分等11個機場，合計15條航線、122個航班的旅客，適用對象為台灣出發至日本「短期滯在」之入境目的者，例如觀光、親人訪問及短期商務等停留期間90天以內者，都可選擇參加。

此外，由於適逢寒假出國人潮較多，機場公司也建議旅客提前抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。至安檢線前，請先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程。

此外防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，另請確認隨身行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常情形，須依航空公司規定妥善收納。