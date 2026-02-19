ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
北市「2條親山步道」推薦　賞櫻、祈福還能收進無敵夜景

▲內湖碧山巖,圓覺寺步道。（圖／大地處提供）

▲內湖碧山巖步道。（圖／大地處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

拋開大魚大肉的「年節日常」，該起身健行、參拜兼賞花。台北市藏有多條適合闔家同行的親山步道，提供民眾過年出遊靈感，把握假期安排一趟療癒小旅行。

▲內湖碧山巖,圓覺寺步道。（圖／大地處提供）

▲內湖碧山巖一覽台北盆地遼闊景致。（圖／大地處提供）

碧山巖
位於內湖區的碧山巖，是全台規模最大的開漳聖王廟，可趁新春祈求馬年事業、生活順遂。站上正殿前平台，能一覽台北盆地遼闊景致。

▲網友於2月15日前往碧山巖櫻花隧道時就已開花7成。（圖／網友Allen Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲往年2月15日碧山巖櫻花隧道花況。（資料照／網友Allen Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

每年2月中旬，內湖碧山巖圓覺寺旁的粉色椿寒櫻夾道綻放，構成一條櫻花隧道，美不勝收。終點的圓覺瀑布氣勢磅礡，在水聲環繞中漫步，象徵新一年「財源滾滾、細水長流」。體力充足的民眾，還可再挑戰充滿趣味的鯉魚山步道。

▲內湖碧山巖,圓覺寺步道。（圖／大地處提供）

▲圓覺寺步道。（圖／大地處提供）

福州山公園
想避開春節人潮、安排一條輕鬆路線，捷運麟光站附近的福州山公園可說是內行人才知道的私房景點。公園海拔約105公尺，地勢平緩，沿著木棧道與碎石步道緩步前進，來回步行約30分鐘即可完成，登上觀景平台後，台北市街景與台北101一覽無遺，在城市與山林交織的風景中，享受難得的慢活時光。

▲福州山公園。（圖／大地處提供）

▲▼福州山公園。（圖／大地處提供）

▲福州山公園。（圖／大地處提供）

園內沿途設有多處涼亭，適合長輩與孩童同行，踏青無壓力。行程也可延伸串聯富陽自然生態公園，沿線林蔭茂密、生態資源豐富，讓走春不只是散步，更成為一趟結合自然觀察與親子共學的輕旅行，走出戶外，以滿眼綠意為身心靈充飽電。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 健行 親子步道 碧山巖 福州山公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

