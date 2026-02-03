ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雙人同行平日午晚餐75折起　六福萬怡Buffet新春優惠只到2/12

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出「2026迎新饗宴．好運開吃」優惠活動，即日起至2月12日平日期間，完成指定條件，午晚餐雙人優惠價75折起，而周五及假日下午茶餐期則有77折。

敘日全日餐廳即日起至2月12日推出「2026迎新饗宴．好運開吃」優惠活動，只要按讚並分享官方粉絲團指定活動貼文，即可享雙人同行優惠價，平日午晚餐雙人2600元、假日餐期雙人3200元，約75折起；下午茶也有77折優惠，周五雙人1666元，周末雙人1836元。

▲敘日全日餐廳農曆春節期間推出節慶限定「馬年寵物年菜」。（圖／台北六福萬怡提供）

▲敘日全日餐廳農曆春節期間推出節慶限定「馬年寵物年菜」。（圖／台北六福萬怡提供）

此外，敘日全日餐廳農曆春節期間推出節慶限定「馬年寵物年菜」，飼主與寵物在戶外席享用午餐或下午茶，即可獲得寵物專屬年菜1份，數量有限，送完為止。除節慶限定內容外，敘日全日餐廳也在早餐時段開放寵物入席，並提供「阿寶 Abao」台式熱炒鮮食餐包，陪伴飼主共享悠閒晨光。

▲新竹、苗栗、桃園縣市居民吃盛宴自助餐廳晚餐可享7折。（圖／新竹喜來登大飯店提供）

另外，新竹市普發5000元消費金，新竹喜來登大飯店除了順勢推出新竹縣、市民限定的住房專案，竹竹苗縣市民餐飲優惠也再加碼，凡居住於新竹、苗栗、桃園縣市民眾，2月23日至3月31日每周一至周四，憑身分證或該地區水電、瓦斯帳單等可證明居住地文件，即可享有「盛宴自助餐廳」下午茶兩位成人同行1499元優惠價（含服務費），或晚餐7折優惠，不限人數。

除了Buffet，大廳咖啡吧的半自助午間套餐也有3人同行1人免費優惠，迎月庭鐵板與日式料理及采悅軒中餐廳則享午餐、晚餐消費滿1000元現折200元，消費折抵無上限。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 台北六福萬怡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

推薦閱讀

雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

六福萬怡Buffet新春優惠只到2/12

六福萬怡Buffet新春優惠只到2/12

信風基隆-Keelung 400 Mail Art郵遞藝術展　陽明海洋文化藝術館開展

信風基隆-Keelung 400 Mail Art郵遞藝術展　陽明海洋文化藝術館開展

東京迪士尼「賞櫻地圖」公布

東京迪士尼「賞櫻地圖」公布

爭鮮新推好運壽司及春節外帶餐盒

爭鮮新推好運壽司及春節外帶餐盒

星巴克隱藏版「茶專賣店」全日本不到30家

星巴克隱藏版「茶專賣店」全日本不到30家

北投大地「可住滿24小時」贈早晚餐　漢來套房專案吃島語免排隊

北投大地「可住滿24小時」贈早晚餐　漢來套房專案吃島語免排隊

新加坡60年肉骨茶老店！甘蔗燉湯超香

新加坡60年肉骨茶老店！甘蔗燉湯超香

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

壽司郎春節限定外帶餐盒明天上市

壽司郎春節限定外帶餐盒明天上市

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中壢「24小時麵攤」傳承30多年口味不變

麻古茶坊「4公升分享壺」回歸　迷客夏開賣磁吸小燈箱

住墾丁凱撒飯店「第二晚40元」

SJ始源品嚐「人生Top5甜點」錯過航班　中山區精品咖啡館曝

鞦韆座喝下午茶！隱身台北花卉村咖啡館

正對壯闊火炎山喝咖啡！台中后里一日遊

板橋人瘋搶蛋糕！鋪滿至少20顆新鮮大草莓

交大附近飯店「全房型有陽台+浴缸」

萬華「神秘滷雞腳」開攤2小時內必完售

姓名「中3個馬」免費住關西六福莊

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

六福萬怡Buffet新春優惠只到2/12

信風基隆-Keelung 400 Mail Art郵遞藝術展　陽明海洋文化藝術館開展

東京迪士尼「賞櫻地圖」公布

爭鮮新推好運壽司及春節外帶餐盒

星巴克隱藏版「茶專賣店」全日本不到30家

北投大地「可住滿24小時」贈早晚餐　漢來套房專案吃島語免排隊

新加坡60年肉骨茶老店！甘蔗燉湯超香

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366