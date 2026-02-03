雙人同行平日午晚餐75折起　六福萬怡Buffet新春優惠只到2/12

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出「2026迎新饗宴．好運開吃」優惠活動，即日起至2月12日平日期間，完成指定條件，午晚餐雙人優惠價75折起，而周五及假日下午茶餐期則有77折。

敘日全日餐廳即日起至2月12日推出「2026迎新饗宴．好運開吃」優惠活動，只要按讚並分享官方粉絲團指定活動貼文，即可享雙人同行優惠價，平日午晚餐雙人2600元、假日餐期雙人3200元，約75折起；下午茶也有77折優惠，周五雙人1666元，周末雙人1836元。

▲敘日全日餐廳農曆春節期間推出節慶限定「馬年寵物年菜」。（圖／台北六福萬怡提供）

此外，敘日全日餐廳農曆春節期間推出節慶限定「馬年寵物年菜」，飼主與寵物在戶外席享用午餐或下午茶，即可獲得寵物專屬年菜1份，數量有限，送完為止。除節慶限定內容外，敘日全日餐廳也在早餐時段開放寵物入席，並提供「阿寶 Abao」台式熱炒鮮食餐包，陪伴飼主共享悠閒晨光。

▲新竹、苗栗、桃園縣市居民吃盛宴自助餐廳晚餐可享7折。（圖／新竹喜來登大飯店提供）

另外，新竹市普發5000元消費金，新竹喜來登大飯店除了順勢推出新竹縣、市民限定的住房專案，竹竹苗縣市民餐飲優惠也再加碼，凡居住於新竹、苗栗、桃園縣市民眾，2月23日至3月31日每周一至周四，憑身分證或該地區水電、瓦斯帳單等可證明居住地文件，即可享有「盛宴自助餐廳」下午茶兩位成人同行1499元優惠價（含服務費），或晚餐7折優惠，不限人數。

除了Buffet，大廳咖啡吧的半自助午間套餐也有3人同行1人免費優惠，迎月庭鐵板與日式料理及采悅軒中餐廳則享午餐、晚餐消費滿1000元現折200元，消費折抵無上限。