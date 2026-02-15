台北市5大花海免費賞　搭公車就能到「夜櫻季如在京都」

▲沿著內溝溪長約3公里的步道，種植寒櫻、八重櫻、吉野櫻，將依循時序綻放。（資料照／公園處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

各地陸續迎來繽紛花海，台北市內湖樂活公園、陽明山、北投社三層崎公園、古亭河濱公園與貓空樟樹步道等地，是過年期間適合一遊的5大賞花景點，搭捷運或公車就能輕鬆抵達。

▲「2026樂活夜櫻季」點燈至2月22日。（資料照／公園處提供）



樂活夜櫻季

「2026樂活夜櫻季」即日起至2月22日於內湖樂活公園登場，期間每日下午5點30分至晚間9點30分亮燈，粉嫩的寒櫻、八重櫻、吉野櫻依循時序綻放，尤其在夜間點燈後，頗有身在日本京都的氛圍，深受民眾喜愛。公園處指出，整體花期將延續至2月底。

▲▼陽明山花季2月5日開展時，陽明公園周遭的山櫻花約盛開5成。（圖／公園處提供）



陽明山花季

春日適合上陽明山賞花、深呼吸，陽明山花季即日起至3月15日開跑，在花鐘廣場、仰德大道沿線、花卉試驗中心的山櫻花盛開後，接著2月中輪到八重櫻綻放，分別在陽明公園蔣公銅像區、竹子湖第二停車場水簾洞區；陽明公園內也有昭和櫻218株。而壓軸登場的吉野櫻，則在陽明公園遊客中心前和湖山綠地，將在3月上旬依序開花。

▲三層崎花海即日起在北投社三層崎公園開跑。（資料照／公園處提供）



三層崎花海

三層崎花海即日起至3月15日在北投社三層崎公園登場。今年花季以「花願同行」為主題，串聯三層崎公園與嗄嘮別公園雙園場域，打卡裝置「花の階」以階梯形式，融入薰衣草與四季秋海棠等代表性花卉；而嗄嘮別公園櫻花於新春時綻放，為春節增添團圓與新生的祝福意涵。

▲古亭河濱公園3000坪花海。（資料照／記者彭懷玉攝）



古亭河濱公園花海

搭捷運就到的古亭河濱花海，每年是春節人氣賞花焦點。北市水利處表示，今年古亭河濱花海全區配置25萬盆的粉、紫色系草花妝點，品中包含金魚草、維多利亞鼠尾草、醉蝶花、薰衣草、麝香木等，如同緞帶般地在河濱開展，賞花期預計到3月中旬。

▲貓空山區的樟樹步道，每到初春便迎來魯冰花花季。（資料照／公園處提供）



樟樹步道魯冰花海

位於貓空山區的樟樹步道，每逢初春便迎來魯冰花綻放，一整片金黃色魯冰花沿著步道與坡地盛開。此外，公園處也在貓纜貓空站前方的大斜坡種植紅、白、粉三色交錯的四季秋海棠，層層花色一路延伸至步道入口。