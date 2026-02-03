ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
東京迪士尼「賞櫻地圖」9處景點公布　櫻花下看遊行超浪漫

▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡，東京迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼度假區推出兩座樂園的賞櫻地圖。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

東京迪士尼度假區近日在官方X公開最新「櫻花地圖」，官方表示，每年約從2月起，園區內的櫻花便陸續綻放，共有9個景點值得一訪。在櫻花下觀賞遊行，也為童話世界增添浪漫景色。

東京迪士尼度假區表示，東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋都有賞櫻景點。其中位於東京迪士尼樂園的「卡通城」遊行路線栽種有「熱海櫻」，目前已經開始進入花期；從2月下旬至3月上旬，「米妮之家」附近的河津櫻也將進入花期。

▲▼東京迪士尼賞櫻地圖。（圖／翻攝自東京迪士尼官方X）

▲東京迪士尼賞櫻地圖，點圖可放大。（圖／翻攝自東京迪士尼官方X）

最熱門的櫻花拍照地點則是「世界市集」入口前染井吉野櫻，開花時間預估落在3月下旬。特別是市集周邊的櫻花，能與遊行畫面或灰姑娘城堡一同入鏡，建議遊客在櫻花盛開時，不妨抬頭取景，捕捉夢幻畫面。

東京迪士尼海洋的賞櫻景點則不能錯過「翱翔：夢幻奇航」周邊河津櫻，預計花期為2月下旬至3月上旬，也被視為是春天到來的指標；野餐區的大島櫻花期則落在3月至4月，「卡納雷托餐廳」前的天之川櫻，則預計在4月左右綻放。

