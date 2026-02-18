澳洲首座世界文化遺產建築！1880年萬博展館　二戰曾是空軍基地

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

墨爾本是知名的花園城市，擁有眾多佔地廣大的花園，除了亞拉河南岸的國王公園、皇家植物園，這篇介紹的「斐茲洛伊花園」也非常具代表性。「皇家展覽館」則是我最愛的澳洲建築、是卡爾頓公園的一部分，位於卡爾頓公園跟斐茲洛伊花園中間為墨爾本最重要的天主教教堂「聖巴特利爵主教座」。

墨爾本皇家展覽館

墨爾本皇家展覽館（Royal Exhibition Building，Google Maps位置圖）坐落於卡爾頓區（Carlton）的卡爾頓花園（Carlton Garden），是墨爾本市區最典雅優美的建築跟必訪景點、澳洲第一個被選定為世界文化遺產的建築，也是每年十月舉辦的墨爾本殭屍大遊行（Melbourne Zombie Shuffle）的起始點。

這棟建築完成於1880年

用途是做為1880至1881年墨爾本國際展覽會（Melbourne International Exhibition）的主場館，該博覽會的層級屬於萬國博覽會，而皇家展覽館也是19世紀舉辦過萬國博覽會的建築中碩果僅存的，這是它被列為世界文化遺產的原因之一。

建築歷史

這邊也是1901年舉辦第一屆澳洲國會開幕式跟第一次澳洲國旗升旗典禮，在1919年西班牙流感大爆發時也曾被做為臨時醫院，二次大戰期間供澳洲空軍做為無線電技師的基地，COVID-19肆虐時也是重要的疫苗施打場地。

雖然為墨爾本跟澳洲做出了重大的貢獻，但是在1960到1970年時逐漸年久失修，直到1984年伊莉莎白女王造訪澳洲時，因它對澳洲的貢獻跟意義為它冠上Royal之名，才讓建築的維護計畫露出曙光，於1985年開始修復。事實上，皇家展覽館在二戰之後面臨兩次拆除危機，一度要被改建成停車場，還好沒成真！

▲皇家展覽館東側。

▲皇家展覽館的圓頂造型是參考佛羅倫斯的聖母百花大教堂。

▲金色象徵維多利亞州的金礦。

▲展覽館的南側。

▲花園區域。

▲南側的噴泉。

▲卡爾頓公園北側，比較無聊。

▲墨爾本殭屍大遊行（Melbourne Zombie Shuffle）。

▲人超多。

內部導覽

除了外觀優雅值得一訪之外，也可以參加導覽入內參觀，行程允許的話我還蠻推薦的。通常14：00都會有一場，約需一小時，但如當天皇家展覽館有活動就不舉辦導覽。我是先於網站上報名，當天請提早10分鐘到墨爾本博物館（Melbourne Museum）報到，服務人員會引導參加人員到等待區，時間到了由導覽人員引導入內。參觀的重點是展覽館的第二層、地下室文物陳列室、圓頂觀景區域。介紹的內容非常豐富，我只分享印象較深刻的內容。

皇家展覽館起初的用途

是為了1880年的墨爾本國際展覽會，只花了18個月就落成、非常驚人，是由墨爾本首屈一指的建築師Joseph Reed負責興建，現在市區還有很多他的作品，Collins Street上就有不少。建築的外觀有點巴洛克樣式，內部則是混合了新藝術與諾曼風格，鋼骨本身很像古早之前歐洲的諾曼樣式建築的古架，但我覺得鋼骨周遭的裝飾與繪畫是像新藝術風格致敬。

▲展覽館內部。

現在展覽館內部看起來蠻空曠的，但它還是營運中的展覽會館，除了是墨爾本時尚展、花卉與園藝展的舉辦場地，也是墨爾本大學、墨爾本理工學院的考試場地。導覽人員說以前這邊還有設置一個巨大的管風琴，在戰爭期間被偷了許多零組件，最後被移除了！

二樓展館的中心區域可以看到許多壁畫，那些已經修復多次，我去的時候有些還未完工、蠻斑駁的。主題不外乎希臘神話的神祉（例如：戰神 Mars）、象徵澳洲六州的人物（然後維多利亞跟新南威爾斯握手談和）等等，蠻有趣的，也是內部一大亮點。

▲右邊應該是戰神Mars。

▲中間區域還沒完成修復。

▲澳洲聯邦六州。

地下室也是重點區域

雖然陳列的文物不多，但導覽人員的介紹蠻有趣的。1880年舉辦的墨爾本國際展覽會規模盛大、造訪人次超過130萬，當時的展館除了現存的大廳（Great Hall）還有東西兩翼。展覽結束後當然不可能把展品帶回去，澳洲遠的要命、不值得花錢運回去，可以就地販售的就賣掉，地下室還有陳列一些當時的展品。

眾所皆知，墨爾本跟雪梨兩者互不相讓

所以澳洲定都坎培拉，當時還要求首都不能位於雪梨一百公里內的城市，1880年的墨爾本國際展覽會也是澳洲第一屆世界展覽會，雪梨之前有辦過大型展覽，但沒被認可為萬國博覽會。澳洲的第一次國會開議是於皇家展覽館舉辦，當天也是第一次澳洲國旗升旗典禮，這些都讓墨爾本大為風光，地下室也有一幅知名繪畫《The Opening》的複製品展示了當天開會盛況。《The Opening》的作者是 Charles Nuttall，他很用心的觀察、紀錄超過300名與會者的真實面貌，然後呈現在《The Opening》。

仔細觀察這個複製畫可以發現幾乎所有人都身著黑衣，那是為了紀念於當年1月22日過世的維多利亞女王，幾乎所有的畫中人物都是男性，只有兩位女性，畫家也將自己畫進去！導覽人員說那兩位女性在當時引起軒然大波，當所有人身穿黑衣緬懷過世的女王時，她們竟然穿著白色衣物（特意為了參加這個集會而由巴黎訂製的），是真是假不知道就是了。

▲1880年代的展館規模，現在只剩下南邊的大廳。

▲展覽文物。

▲這幅就是《The Opening》。

▲當時國會開議的相關文宣。

由地下室可以搭乘電梯到圓頂周遭的平台，這個電梯非常新穎、是近期修建時加上去的。皇家展覽館是世界文化遺產，其實不能隨意更動內部結構，當時的說法是展覽館落成之初也有電梯，新的電梯又位於舊電梯的所在位置，可說是忠於原始建築。

平台也是重要的參觀區域

導覽人員有說明如何降旗，但我沒聽得很清楚，建議可以看看上方的金色，那是象徵維多利亞州的淘金熱潮，既是用來炫富，也是用來跟雪梨示威，這兩個城市的競爭真的永無止盡。由平台也可以眺望四周的街景，現在高樓大廈林立，在1880年代皇家展覽館可說是龐然大物，而且所處位置是墨爾本市區的制高點。這邊以前是原住民非常重要的聚會場所，他們已經在這片土地生活超過4萬年，而維多利亞州的歷史也才兩百年左右。

▲西南方的墨爾本市區。

墨爾本博物館

墨爾本博物館（Melbourne Museum，官方網站）是澳洲規模很大的博物館，現址於2000年落成。雖然這是澳洲知名博物館，但我很少參觀，因為主題是我比較不感興趣的自然史、科技史，而且需要買票，有興趣的話請參考官網！

▲入口附近。

▲第一台澳洲製造飛行器的模型。

▲太空梭樂高。

斐茲洛伊花園

離皇家展覽館約1公里處的斐茲洛伊花園（Fitzroy Gardens）位於墨爾本市中心東邊，是佔地超過25公頃的花園、非常具代表性的景點。花園的歷史已經超過150年、得名自Sir Charles Augustus Fitzroy，他曾擔任新南威爾斯州州長（1846－1851），而維多利亞州在1851年之前是屬於新南威爾斯州的一部分。

這花園大歸大，重點景點倒是不多，最知名的就是庫克小屋（Cooks’ Cottage），是墨爾本建城一百周年時英國送給該城的禮物。目前小屋開放參觀，大致維持了過往庫克船長跟家人於小屋居住時的陳列。其他可看之處還有溫室、Dolphin Fountain、The Fairies Tree等等，若墨爾本自由行規劃的時間比較充裕，不妨過來走走。

聖巴特利爵主教座堂

位於斐茲洛伊花園左側的聖巴特利爵主教座堂（St Patrick’s Cathedral）是墨爾本的主教座堂，也就是當地最重要的天主教教堂，於1858年破土之後直到1939年才完工。有別於歐洲教堂的富麗堂皇，澳洲的教堂非常樸實無華，不會是我旅遊的重點，在這邊停留的時間不多，旁邊也個玫瑰園蠻美的！

▲聖巴特利爵主教座堂外觀。

▲玫瑰花園。

心得

相較於歷史悠久的歐洲，澳洲是個非常年輕的國家，這也反映在建築上，平心而論，澳洲讓人驚豔的古老建築不多，我最喜歡的兩個就是皇家展覽館跟威勒比莊園（Werribee Mansion）。威勒比莊園離市區有一段距離，時間不多的旅人，建議可以將皇家展覽館的導覽列入行程，欣賞澳洲數一數二的地標，至於另兩個算是順道一遊。如果喜歡咖啡，附近的Proud Mary跟Seven Seeds都是墨爾本非常具代表性的咖啡館。

墨爾本皇家展覽館

地址：9 Nicholson St, Carlton VIC 3053澳洲

墨爾本博物館

地址：11 Nicholson St, Carlton VIC 3053澳洲

斐茲洛伊花園

地址：Wellington Parade, East Melbourne VIC 3002澳洲

聖巴特利爵主教座堂

地址：1 Cathedral Pl, East Melbourne VIC 3002澳洲

