爭鮮新推好運壽司及春節外帶餐盒　加碼「好運盲盒」抽金箔

▲迎接馬年農曆春節，爭鮮搶先推出「2026好運壽司菜單」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接馬年農曆春節，爭鮮搶先推出「2026好運壽司菜單」，結合財運、戀愛、事業、健康四大運勢主題分別推出4款好運壽司及7款期間限定品項，而日前推出的「好運盲盒」再加碼，有機會抽中價值近千元的金箔。

爭鮮「2026好運壽司菜單」結合財運、戀愛、事業、健康四大運勢主題，在3月2日前分別推出4款好運壽司，「金運滿滿海膽」鋪滿象徵財運的金黃色海膽，主打戀愛運的「甜甜戀愛草莓鮭」，以粉嫩草莓與炙燒鮭魚將愛情的粉紅泡泡給具象化。

▲甜甜戀愛草莓鮭。（圖／記者黃士原攝）

▲一帆風順鮭蝦配。（圖／記者黃士原攝）

象徵事業高升的「鮑你高升和牛燒」，有和牛、鮑魚及烏魚子碎等海陸美味，食材層層堆疊也代表事業一路高升；代表平安健康的「一帆風順鮭蝦配」，基底的稻荷壽司宛如一艘滿載祝福小船，鋪上鮭魚肉並拌入新鮮蝦肉，具有出入順遂、平安「鮭」來的美好寓意。

▲霧裡尋鮭圍爐鍋。（圖／記者黃士原攝）

除了4大運勢壽司，爭鮮PLUS也推出話題十足的「霧裡尋鮭圍爐鍋」，頂部鋪滿鮮嫩的鮭魚刺身與鮭魚卵，打造顛覆想像的春節圍爐創意吃法。此外，爭鮮迴轉壽司也推出熱湯麵新品「鮮味蝦貝麵」，香濃蝦味湯底搭配上帆立貝、蝦仁等新鮮海味。

▲▼爭鮮今日再加碼「好運盲盒」，最大獎是價值近千元的「金箔」好禮。（圖／記者黃士原攝）

此外，去年底推出的「聖誕盲盒」（每盤售價30元）曾掀起網友熱議，爭鮮今日再加碼「好運盲盒」，除了有壽司、甜點、開運小物及刮刮卡，最大獎是價值近千元的「金箔」好禮。

▲爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS也推出3款春節外帶餐盒，上圖為「金驍豪鮮刺身」餐盒。（圖／記者黃士原攝）

爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS也推出3款春節外帶餐盒，包含滿滿鮮嫩鮭魚的「金驍豪鮮刺身」餐盒、炙燒海味香氣十足的「金駿炙燒享」餐盒，以及集結鮭魚、鮮蝦、海膽等多款原味海鮮的「金駒鮮味享」餐盒。搭配多種組合優惠方案，最高現省130元，再贈新年限量提袋。

▲壽司郎「迎春滿懷感蟹盒」。（圖／壽司郎提供）

另外，台灣壽司郎自2月4日至2月22日推出「豐盛鮨聚」活動，除了有鹿兒島縣產紅魽魚、炙燒喜知次、生鮑魚外，還有外帶限定的「迎春滿懷感蟹盒」，醋飯上鋪滿蛋絲、海苔絲、松葉蟹肉與紅雪蟹肉，再搭配鮭魚卵、水煮松葉蟹腿肉，售價300元。

▲藏壽司2月5日推出限時7天的「極盛海味祭」活動。（圖／藏壽司提供）

藏壽司也在2月5日推出限時7天的「極盛海味祭」活動，首賣「海中和牛嚴選鮪魚盛合」，內容包括鮪魚生魚片、中腹、大腹與鮪魚泥；「滿溢極致鮭魚卵軍艦組」一次集結三種鮭魚卵風味，分別搭配海膽、大葉與小貝柱；視覺系焦點「海鮮千層塔」以生鮭魚、中脂、蟹肉、海膽與鮭魚卵層層堆疊。