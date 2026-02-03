北投大地「可住滿24小時」贈早晚餐　漢來套房專案吃島語免排隊

▲大地酒店「光陰部落藏書閣」是知名標誌。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

今年過年9天連假恰巧碰上西洋情人節，就有二間飯店祭出住房專案，北投大地酒店主打「住滿24小時」含早晚餐，台北漢來飯店則有入住套房贈價值8千元保養品專案，翌日一早免排隊享用島語雙人自助早餐。

▲入住期間可使用酒店大眾風呂設施。（圖／業者提供）



北投大地酒店

大地酒店即日起至2月14日推出「喜歡聽你說愛我」情人節住房專案，房價為13,999元，寓意一生久久久。旅客可以從下午1點入住，到隔日下午1點退房，住滿24小時，享受不被打擾的兩人時光。酒店也為每對情侶布置房間，並加贈客製化4吋照片蛋糕、氣泡酒一瓶，延續彼此甜蜜。

▲▼酒店以玫瑰花瓣及天鵝造型毛巾布置房間；憑專案入住，SPA全系列打8折。（圖／業者提供）



除了含奇岩客房入住一晚，翌日兩客早餐，也含入住當晚喜歡西餐廳「隱世情詩」情人節套餐兩客，若在周一至周四入住，有機會升等楓林房型，並享SPA全系列8折優惠。

▲台北漢來飯店加贈Valmont品牌化妝包、肌密更新面膜、3D智慧凝水精華（15ml）各一份，價值8,000元。（圖／業者提供）



漢來大飯店

因應西洋情人節就在年假開始的周末，漢來大飯店即日起至3月14日攜手瑞士頂級保養品牌VALMONT，推出「VALMONT 雙人奢寵．舒活住房專案」，雙人入住行政豪華套房18,888元起，贈送價值8,000元的頂級SPA癒程及入住禮，並享貴賓軒行政酒廊禮遇、翌日品嚐島語雙人自助早餐，專案限量30間房。

▲凡預訂漢來日月行館任一房型的一泊二食方案，每房加價520元，即享毛巾天鵝的客房浪漫布置、紅酒一瓶與情人節限定手工巧克力禮盒等 。（圖／業者提供）



另外，漢來日月行館則推出「一泊傾心、情人節住房專案」，凡預訂任一房型的一泊二食方案，每房加價520元，即可享有毛巾天鵝的客房浪漫布置、紅酒一瓶與情人節限定手工巧克力禮盒等。