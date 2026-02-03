ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北投大地「可住滿24小時」贈早晚餐　漢來套房專案吃島語免排隊

▲大地酒店。（圖／業者提供）

▲大地酒店「光陰部落藏書閣」是知名標誌。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

今年過年9天連假恰巧碰上西洋情人節，就有二間飯店祭出住房專案，北投大地酒店主打「住滿24小時」含早晚餐，台北漢來飯店則有入住套房贈價值8千元保養品專案，翌日一早免排隊享用島語雙人自助早餐。

▲大地酒店。（圖／業者提供）

▲入住期間可使用酒店大眾風呂設施。（圖／業者提供）

北投大地酒店
大地酒店即日起至2月14日推出「喜歡聽你說愛我」情人節住房專案，房價為13,999元，寓意一生久久久。旅客可以從下午1點入住，到隔日下午1點退房，住滿24小時，享受不被打擾的兩人時光。酒店也為每對情侶布置房間，並加贈客製化4吋照片蛋糕、氣泡酒一瓶，延續彼此甜蜜。

▲大地酒店。（圖／業者提供）

▲▼酒店以玫瑰花瓣及天鵝造型毛巾布置房間；憑專案入住，SPA全系列打8折。（圖／業者提供）

▲大地酒店。（圖／業者提供）

除了含奇岩客房入住一晚，翌日兩客早餐，也含入住當晚喜歡西餐廳「隱世情詩」情人節套餐兩客，若在周一至周四入住，有機會升等楓林房型，並享SPA全系列8折優惠。

▲台北漢來大飯店每房加贈Valmont品牌化妝包乙個、 肌密更新面膜(15ml)乙份、3D智慧凝水精華(15ml)乙份(價值8,000) 。（圖／業者提供）

▲台北漢來飯店加贈Valmont品牌化妝包、肌密更新面膜、3D智慧凝水精華（15ml）各一份，價值8,000元。（圖／業者提供）

漢來大飯店
因應西洋情人節就在年假開始的周末，漢來大飯店即日起至3月14日攜手瑞士頂級保養品牌VALMONT，推出「VALMONT 雙人奢寵．舒活住房專案」，雙人入住行政豪華套房18,888元起，贈送價值8,000元的頂級SPA癒程及入住禮，並享貴賓軒行政酒廊禮遇、翌日品嚐島語雙人自助早餐，專案限量30間房。

▲台北漢來大飯店每房加贈Valmont品牌化妝包乙個、 肌密更新面膜(15ml)乙份、3D智慧凝水精華(15ml)乙份(價值8,000) 。（圖／業者提供）

▲凡預訂漢來日月行館任一房型的一泊二食方案，每房加價520元，即享毛巾天鵝的客房浪漫布置、紅酒一瓶與情人節限定手工巧克力禮盒等 。（圖／業者提供）

另外，漢來日月行館則推出「一泊傾心、情人節住房專案」，凡預訂任一房型的一泊二食方案，每房加價520元，即可享有毛巾天鵝的客房浪漫布置、紅酒一瓶與情人節限定手工巧克力禮盒等。

關鍵字： 台北市旅遊 星級飯店 住房優惠 北投大地酒店 台北漢來大飯店 情人節住房

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

推薦閱讀

雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

六福萬怡Buffet新春優惠只到2/12

六福萬怡Buffet新春優惠只到2/12

信風基隆-Keelung 400 Mail Art郵遞藝術展　陽明海洋文化藝術館開展

信風基隆-Keelung 400 Mail Art郵遞藝術展　陽明海洋文化藝術館開展

東京迪士尼「賞櫻地圖」公布

東京迪士尼「賞櫻地圖」公布

爭鮮新推好運壽司及春節外帶餐盒

爭鮮新推好運壽司及春節外帶餐盒

星巴克隱藏版「茶專賣店」全日本不到30家

星巴克隱藏版「茶專賣店」全日本不到30家

北投大地「可住滿24小時」贈早晚餐　漢來套房專案吃島語免排隊

北投大地「可住滿24小時」贈早晚餐　漢來套房專案吃島語免排隊

新加坡60年肉骨茶老店！甘蔗燉湯超香

新加坡60年肉骨茶老店！甘蔗燉湯超香

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

壽司郎春節限定外帶餐盒明天上市

壽司郎春節限定外帶餐盒明天上市

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中壢「24小時麵攤」傳承30多年口味不變

麻古茶坊「4公升分享壺」回歸　迷客夏開賣磁吸小燈箱

住墾丁凱撒飯店「第二晚40元」

SJ始源品嚐「人生Top5甜點」錯過航班　中山區精品咖啡館曝

鞦韆座喝下午茶！隱身台北花卉村咖啡館

正對壯闊火炎山喝咖啡！台中后里一日遊

板橋人瘋搶蛋糕！鋪滿至少20顆新鮮大草莓

交大附近飯店「全房型有陽台+浴缸」

萬華「神秘滷雞腳」開攤2小時內必完售

姓名「中3個馬」免費住關西六福莊

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

六福萬怡Buffet新春優惠只到2/12

信風基隆-Keelung 400 Mail Art郵遞藝術展　陽明海洋文化藝術館開展

東京迪士尼「賞櫻地圖」公布

爭鮮新推好運壽司及春節外帶餐盒

星巴克隱藏版「茶專賣店」全日本不到30家

北投大地「可住滿24小時」贈早晚餐　漢來套房專案吃島語免排隊

新加坡60年肉骨茶老店！甘蔗燉湯超香

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366