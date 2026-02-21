ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
玩維也納必存「百水先生建築」導覽攻略！參觀零直線奇妙建築

Travel with Leo

Travel with Leo Travel with Leo

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

提到維也納必看的建築景點，除了熊布朗宮、霍夫堡、聖史蒂芬大教堂，造型奇特的「百水公寓」也是非常熱門的維也納景點，是奧地利知名藝術家百水先生的代表性作品。百水公寓現在還是私人住宅、無法入內參觀，如果想實際體驗他的設計理念，可以到百水公寓附近的百水先生博物館參觀，裡面也陳列不少畫作。

百水先生簡介
百水先生本名為 Friedrich Stowasser 的 Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser 即為奧地利知名的藝術家、建築家（即 Hundertwasser 的翻譯，又譯為漢德瓦薩，本文一律稱為百水先生），他的建築風格非常特別、充滿曲線、植栽、童趣、拼貼，也有人將其比擬為西班牙的高第。

百水先生的人生蠻有趣的，年少時曾經為了躲避納粹的迫害而改信天主教（他是猶太人），也曾經為了掩人耳目而加入納粹青年團。一開始是以畫家之姿在藝術圈揚名，但讓他聲名遠播的身分則是建築師，可說是奧地利最知名的建築師，除了奧地利，也可於德國、瑞士、紐西蘭、美國發現他的建築蹤跡。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲如果對他的生平或藝術理念有興趣，可以參考英文 Wiki 的介紹，百水博物館內也會分享不少他的生平故事。我對他的畫作其實不太感興趣，主要是欣賞他的建築。

百水公寓
維也納有不少跟百水先生相關的建築，最知名的就是位於維也納市區西側、鄰近多瑙河運河的百水公寓。百水先生在1970年代已經是享譽全球的藝術家，當時的奧地利總理建議維也納市長，提供場域讓百水先生可以依其理念打造住宅，最後有了於1985年完工的百水公寓，雖然過程有不少波折，包含與建築夥伴拆夥、因為對設計理念的衝突而多次調整設計方向等等。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

交通
到百水公寓的交通還算方便，附近就有路面電車站，附近比較大的車站是 Wien Mitte－Landstraße，由該站走到百水公寓約12－15分鐘，請以 Google Maps 或者規劃路線。

外觀環境
雖然百水公寓是維也納必去景點，往來的遊客在維也納景點中是數一數二的，它目前仍作為居民的公寓、無法參觀室內，對百水先生設計的室內有興趣請到附近的百水博物館參觀，也是本文介紹的另一個主題。

遊客到這邊就只能在外面拍拍照，頂多再到旁邊的百水藝術村逛逛，它就是遊客設施，是後來改建的、不屬於百水公寓。即使如此，由室外還是可以感受到百水先生建築的特色：以曲線為主、採用大量色塊再搭配馬賽克，也有不少綠意盎然、自由生長的植栽，甚至會融入建築內部。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲百水公寓外觀。

這邊設有一個噴泉，是我很愛的拍照主題，總覺得它有畫龍點睛的功用，旁邊就是住宅區域的入口，當然是不能進入參觀。旁邊階梯可以上到咖啡館，勉強稱得上是到百水公寓內部，我沒在那邊喝咖啡，就算如此還是推薦走上去拍拍照，角度還不錯！

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲上樓梯可到小咖啡館。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲由百水公寓出入口外拍噴泉。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲居住區域出入口外面。

百水藝術村
百水公寓旁邊有一棟百水藝術村（Hundertwasser Village），百水公寓落成後吸引了絡繹不絕的遊客，百水先生便與他人合作，將原本是修車廠的建築改造為百水藝術村，為人來人往的遊客提供購物與餐飲服務。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

既然來了，當然就進去走走，可以感受一下百水先生對於建築的想法，反正可以免費參觀。但我覺得這邊的目的就是為遊客提供必要的設施，觀光感很重，也不會有太多關於百水先生設計理念的介紹，對它有興趣的人還是對附近的百水博物館吧！除了逛逛小店，也可以上一下廁所（要付費），設計風格也非常的「百水」。如果沒有急需上廁所，而且還會去百水博物館，不用為了拍照就付錢進去，百水博物館也有類似風格的設施，而且免費。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲小小的餐飲區域。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲連樓梯也是曲線造型。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲上面也很好拍，紀念品販售店禁止拍照。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲廁所長這樣。

百水先生博物館
位於百水公寓北邊的百水先生博物館（Kunst Haus Wien – Museum Hundertwasser，又稱為維也納藝術之家，是很值得跟百水公寓一起安排的景點、步行時間約6－8分鐘。這棟建築曾是小型家具廠，在1989－1991年由百水先生操刀進行大改造，在1991年落成，成為全球唯一的百水先生博物館，而且自負盈虧、不接受任何政府補助。

若對百水先生設計的建築有興趣，大推到這邊走走，不像百水公寓只能於外面拍拍照，在百水博物館可以親自體會他的建築風格，不僅地面充滿曲線、凹凸不平，也可以見識到百水先生如何巧妙地將植物融入室內。除了感受百水先生建築的設計風格，博物館也展示非常多他的畫作，但我個人不是很愛這種風格，沒花太多時間細看。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲百水先生的招牌風格。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

百水先生博物館的動線很簡單
購票後一路看到最頂層再離開，要不要購買英文導覽看個人，我覺得跟展館內容不好對應，但還是可以知道一些百水先生的設計理念，時間有限的話可以參考館內的英文介紹就好。跟百水公寓一樣，這邊的廁所也有設計過，我也蠻推薦到咖啡館坐一下，裝潢很特別，咖啡也算有一定的水準。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲很特殊的設計，付費導覽有說明理念。

進入博物館的主要展覽區
就是看看他的畫作、建築模型，實地感受百水先生的建築特色，我對後者比較有興趣、先分享這個主題。樓梯是很奇妙的設計，除了很有他的風格、顯得有點扭曲又帶點童趣，欄杆上的裝飾也很特別，整體來說很有童話故事的氛圍。讓我印象深刻的是，他有特別考量年長人士與幼童而降低階梯高度，讓各個年齡層的人都可以自在活動，也是我很愛的拍照區域。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲這邊的階梯真的比較矮。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲用了不少鐵件裝飾。

地板很特別、會想讓人不自覺地一拍再拍，波浪狀的地板真的很吸睛，真的是一個不能接受直線的建築師。另一個是綠色植栽，除了擺放不少植物，還真的有植物是穿透地板、貫穿多層樓，很有百水先生風格，讓植物可以自然生長又與人的環境共生。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲很奇妙的地面設計。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲沒有室內植栽就不是百水先生風格了。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲百水先生的大事記。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲百水先生知名畫作。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

百水先生晚年在紐西蘭跟澳洲待了很長一段時間
於西元2000年在大洋洲某艘郵輪上過世，因為對這個區域有很深的感情，曾經為當地的原住民聚落設計旗幟，其中一個是以烏魯魯（Uluru）的藝術為概念設計的澳洲新國旗提案，也曾經提出紐西蘭國旗的新設計。這些設計沒被採用，不過反映出了百水先生對這區域的感情跟少數族群的關懷，非常有他的風格。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲最左邊是紐西蘭旗幟、旁邊是澳洲。

博物館裡面有一系列有趣的作品是跟浮世繪相關，他也被浮世繪的木刻吸引，所以跟一些日本藝術家合作，希望他們可以幫忙以木刻呈現作品，算是蠻特別的展品。百水先生的繪畫比傳統日本浮世繪複雜很多，對這些日本工匠來說也是一種挑戰！

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

百水先生設計了不少知名建築
維也納市區最知名的是百水公寓，百水先生博物館雖然也是他的設計，另一個位於維也納的知名作品是北邊的 Spittelau 焚化爐。通常如果沒要搭乘多瑙河遊船是不會到那邊，有看到一定會知道是百水先生設計的，博物館內的模型還原度超高！

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲Spittelau 焚化爐。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

館內還有另一個百水先生設計建築的模型
草墊之家，這是一個很奇妙的住宅規劃，後來因為擔心衍生過度旅遊的問題而沒落實，但是百水有跟德國某個照護之家合作、以這個設計為原形，最終還是有落實。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲草墊之家。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

百水先生博物館的咖啡館也是一個很有趣的地方
除了有不少糕點可以選擇，拿鐵以維也納來說也是有一定的水平，奧地利的咖啡真的讓我不敢恭維，白話文來說就是超級普通。咖啡館本身也是拍照重點，如果在台灣應該會成為人滿為患的網美咖啡館，有空的話就喝杯咖啡再走吧！也別忘了進去博物館的廁所看看。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲咖啡館入口。

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼百水公寓。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

心得
百水公寓是很熱門的維也納拍照景點，也可一窺這一位奧地利建築大師的理念，但畢竟只能在外面拍拍照、容易淪為走馬看花，若時間允許建議與百水先生博物館一起安排。雖然我對百水先生的繪畫興趣缺缺，但他設計的建築真的蠻有趣的，大推到博物館探索他的建築設計獨到之處。

百水公寓

地址：Kegelgasse 36-38, 1030 Wien, 奧地利

百水博物館

地址：Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien, 奧地利

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

