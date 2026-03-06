捷克「卡爾什泰因城堡」自由行攻略！園內導覽、交通方式全收錄

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

位於布拉格西南方30公里處的卡爾什泰因城堡（Karlštejn Castle/Státní hrad Karlštejn）是我在IG上看到的布拉格景點，雖然偏冷門、中文資訊不多，卻是捷克極具代表性的城堡。它是查理四世於1348年開始興建的城堡，初衷是作為居所，後來成為重要王冠與聖物的保存場所。

交通

交通很簡單、只是路途遠了點，由Karlštejn步行到城堡約25分鐘，但有不少緩上的路段而且一定會停下拍照，建議抓30到45分鐘。路線很簡單，只要注意兩三個叉路，而且有指標，搭配Google Maps應該不會迷路。

▲想到城堡請往左，幾乎一路上坡到城堡。

▲牌樓是為了活動而設立的。

▲往左就可以到城堡。

簡介

卡爾什泰因城堡雖然不如布拉格城堡、庫倫洛夫城堡知名，卻也是捷克代表性古堡，也曾是遭受攻擊、具防禦用途。查理四世於1348年興建這個城堡作為休憩的宮殿（Karlštejn 意為「查理的岩石」），近20年才完工，後來調整為保存皇家珠寶與聖物的地方，落成後只有查理四世跟他兒子曾住在這邊。

這個城堡曾經保存神聖羅馬帝國王冠、波希米亞王國王冠，但後來移到他地保存，城堡導覽之一的 Karlštejn Castle Chapels 便是在介紹這一段歷史。這邊歷史悠久、曾經被胡斯教派與瑞典軍隊圍攻，也經歷多次改建，目前還有保留一些珍貴的家具，也可以參觀部分居住空間，那是城堡導覽－Imperial Residence of Charles IV的主題。

卡爾什泰因城堡漫遊

進到卡爾什泰因城堡區域後，第一件事就是報名導覽，想入內一定得參加導覽、不能自己亂逛，本文介紹的兩種導覽都有英文。買好門票之後，可以趁著空檔欣賞多媒體影片，以非常簡要的方式介紹城堡歷史。如果不想參加導覽的話不用過來，城堡可以自由活動的區域非常少、頂多就是到井塔（Studniční věž hradu Karlštejn）走走。

井塔是一個很神秘的設施，以前城堡的水井是非常關鍵的設施、關乎被圍困的時候是否可以存活，這個城堡水井的相關資訊在過去是軍事機密，目前倒是沒啥特別，可以走去那個區域拍拍照。另一點要提醒的是，城堡只有很陽春的小賣店、沒有賣熟食，頂多就是可以喝杯咖啡、買些糕點（別期待品質），所以最好攜帶食物。

▲城堡庭院，左邊是入口、右邊是導覽團集合地點。

▲井塔。

Karlštejn Castle Chapels 導覽

季節限定的導覽，只在5到10月進行，全程禁止拍照，但我比較喜歡這個行程。導覽一開始會先在過去的廚房區域介紹城堡歷史，自1348年查理四世於這個地方建立城堡後，經過多次改建，曾經被改成巴洛克樣式，然後在19世紀末由Josef Mocker修復為目前的哥德樣式，因為偏離城堡原始樣貌而飽受批評。這位捷克知名建築師也有參與聖維特大教堂、查理大橋老橋區側橋塔的工程，導覽途中會參觀他的辦公室。

導覽重點



查理四世在這邊的生活區域

重點之一是聖母瑪利亞教堂，那區域的壁畫非常驚人但也很斑駁，導覽人員會非常詳細的分享壁畫內容與查理四世本人，旁邊則是查理四世的私人祈禱室。

前面有提到卡爾什泰因城堡曾在胡斯戰爭時期被胡斯派圍困，導覽人員也會簡單說明當時的戰事，城堡至今還有保留當時受破壞的斷垣殘壁以及胡斯派使用的攻城器具，簡單來說就是大石頭。胡斯派曾在四周設置投石機來破壞城堡防禦工事，但因為城堡防禦嚴密、地勢較高，而且胡斯派使用的投石機精確度較低，而沒有淪陷。

胡斯戰爭

在胡斯戰爭期間，保存在城堡的波希米亞王冠、神聖羅馬帝國王冠等等象徵王權的物品被移到他地，戰爭結束之後波希米亞王冠被移回城堡，直到三十年戰爭前期才移到布拉格城堡。雖然沒在胡斯戰爭期間淪陷，卡爾什泰因城堡於三十年戰爭的最後一年（1648年）遭受戰火摧殘、被瑞典軍隊攻陷，從此荒廢了很長一段時間。

最後一個重點區域是大塔的聖十字禮拜堂（Holy Cross Chapel），那是保存波希米亞王冠與神聖羅帝國王冠的地方，以前上了19道鎖！這區域也是經大規模修復，總共陳列了129幅鑲嵌畫，主角為重要國王跟天主教聖人，主祭壇的主角則是聖家庭、福音書作者、聖彼得等等。導覽人員說雖然文史單位做了非常多研究，還是無法理解這區域的四周牆面為何設置尖刺裝置，另一個有趣的是異性不能於大塔區域同寢、同床，可見這邊的崇高性。

▲取自官網的聖母瑪利亞教堂。

▲取自官網的聖十字禮拜堂。

Imperial Residence of Charles IV 導覽

這個導覽雖然可以拍照，但我覺得比較普通，而且超不喜歡導覽人員有點刻意的音調與口吻。相較於上一個導覽花了許多篇幅介紹查理四世，這個導覽的重點是城堡作為宮廷的重點空間（例如：廷臣廳、騎士廳、皇帝寢宮），也有展示非常多14至19世紀的家具，還有捷克最大的歷代國王畫廊。

▲城堡模型。

▲重要貴族或王國的紋章。

▲以前的王國或帝國地圖。

▲歷代國王畫像。

要說亮點的話

那就是導覽尾聲可以看到聖十字禮拜堂與波希米亞王冠的複製品、大塔的模型，因為我已經參觀過聖十字禮拜堂，而且規劃幾天後到布拉格城堡欣賞波希米亞王冠本人，看到這些展出就沒太驚艷，不然其實蠻值得欣賞的。

▲聖十字禮拜堂鑲嵌畫的複製品。

▲四福音書的作者們。

▲波希米亞王冠的複製品。

行程規劃建議

►兩個導覽各約1小時，想兩個都參加的話，待在城堡的時間約3至3.5小時。

►如想參加Karlštejn Castle Chapels建議先在網站上預約。

►城堡周遭沒什麼好逛的，可以規劃於第一場導覽的前60至70分鐘抵達 Karlštejn、於導覽開始前20分鐘抵達城堡，太早到會超級無聊。

►如想參加兩場導覽，建議保留20分鐘的空檔、不要排得剛剛好，以免上一場延誤，而來不及參加下一場。

►請務必攜帶零食，這邊賣的東西最多就只能充飢。

心得

如果是初遊布拉格然後只停留4－5天，應該沒有太多時間可以安排卡爾什泰因城堡半日遊，但我真心覺得很值得一遊，雖然路途稍遠、只能參加英文導覽。強烈建議一定要參加「Karlštejn Castle Chapels」，聖十字禮拜堂真的很讓人驚嘆，聽聽查理四世的故事也蠻有趣的！

卡爾什泰因城堡

地址：Karlštejn 172, 267 18 Karlštejn, 捷克

