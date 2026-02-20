台灣燈會3/3開幕結合煙火秀　展區、小提燈資訊懶人包

▲2026台灣燈會主燈。（資料照／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

2026台灣燈會3月3日至3月15日於嘉義縣舉行，規劃有「主展區」及「地方展區」2大展區，21公尺高的主燈「光沐-世界的阿里山」以阿里山神木意象呈現，小提燈則是結合生肖「馬」與觀光署吉祥物「喔熊」，打造喔熊騎木馬造型。

主燈介紹

主燈「光沐-世界的阿里山」跳脫過往以生肖為造型概念，由藝術家姚仲涵以阿里山神木意象呈現，作品高度達21公尺，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神，同時輔以阿里山神木晨曦與雲霧為靈感，導入AI與數位製造技術，呈現光、霧、聲的沉浸式體驗，呼應阿里山一日之間的變化萬千。

展演時間：每日晚間6時至10時，每半小時展演3分鐘

展區介紹

今年台灣燈會主展區及地方展區共規劃1座主燈、2大副燈及23個主題燈區，展出超過600件以上作品，將遍及嘉義縣政府前廣場及太子大道周邊場域。

光耀台灣：主燈、副燈、逐鹿光溯源、光照林野間、農漁慶豐收、環島樂遊趣、團聚光抵嘉、科技嘉年華、北回歸嘉徑、傳統小花燈、迎賓門、光環境、年年有餘。

點亮嘉義：鄒族傳說、新嘉鄉故事、社規師燈區、生命之源、農村再生、嘉義優鮮、好神抵嘉、永續海洋、產業光廊、智慧城市、魔幻森林光環境、嘉義夢、再．嘉義、青年創藝、競賽燈區、超級瑪利歐・星燦嘉年華、鄉鎮參與。

特色市集：燈會多元市集多達500攤，以「哩馬來嘉」為主題，匯聚嘉義商圈、嘉義優鮮、觀光工廠、伴手禮、青（文）創等農特產、美食小吃與風格選品。

青森睡魔抵嘉：「青森睡魔抵嘉」由諏訪慎、林廣海2位現役青森睡魔師與團隊共同設計製作，是繼睡魔師2001年至大英博物館製作展演以來，睽違25年在海外製作大型睡魔。結合台灣在地信仰文化，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍與山軍尊神虎爺公。

▲2026台灣燈會地圖。（圖／取自台灣燈會官網）

小提燈怎麼領

今年小提燈突破以往純生肖的意象，以喔熊騎在木馬上做為造型，木馬底部設計成收納空間，除了可以當作小提燈使用，也可將文具、糖果或小飾品放置其中。

(一)發放日期：3月3日起至3月15日。

(二)發送地點：太子大道與信義二路交叉口，近永慶高中。

(三)發送時間：每日下午3時起，依排隊先後順序發送，送完為止。

(四) 注意事項：每人限領一盞，數量有限，發完為止。

活動時間

台灣燈會從3月3日持續至3月15日，3月3日元宵節當日晚間7時開燈，並於晚間8點05分施放高空煙火秀。

▲2026台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」。（圖／觀光署提供）

交通接駁資訊

燈區周邊：

105大雅站-高鐵嘉義站-溪厝村

166高鐵嘉義站-鹽水

7205嘉義-朴子

7206嘉義-塭港

7209嘉義-布袋（經朴子）

7324嘉義-朴子（經水上）

7327布袋-嘉義（經朴子）

1638台北-朴子-東石

1639台北-布袋

高鐵站區（可轉乘燈會免費接駁車至燈區東轉運站）：

台灣好行-106故宮南院線（嘉義-中正大學-故宮南院-高鐵嘉義站）

7235（北港-高鐵嘉義站（經故宮南院））

黃9（新營站-高鐵嘉義站）

黃16-1（白河-菁寮-高鐵嘉義站）

橘9（佳里-學甲-高鐵嘉義站）

橘9-1（佳里-麻豆-高鐵嘉義站）

幸福六腳1路（六腳環狀線）

幸福溪口1路（溪口-高鐵嘉義站）

台灣好行-7329阿里山線（高鐵嘉義站-阿里山）

台灣好行-雲西線（北港武德宮-高鐵嘉義站）

台灣好行-關子嶺線（高鐵嘉義站-嶺頂旅遊資訊站）（假日行駛）

高鐵快捷公車（BRT）

7211（朴子轉運站 ↹ 嘉義公園）：經長庚醫院、縣政府、高鐵站、台鐵嘉義站後站

7212（宏仁女中 ↹ 故宮南院）：經高鐵站、嘉義市區，停靠故宮南院與檜意森活村

7212A（宏仁女中 ↹ 高鐵嘉義站）：區間車，往返高鐵站與嘉義市區。（需至高鐵嘉義站轉乘燈會接駁車）

▲台灣燈會交通接駁。（圖／取自台灣燈會官網）

交通管制

行人徒步區：太子大道、博愛路、信義一路、博學路等部分路段，車輛禁止進入。

憑證管制區：故宮大道、健康路、博學路、信義二路等部分路段為憑證管制通行區域，請無通行證之車輛即早改道。

禁停管制：燈區周邊路段全面取締違停。

接駁專用道：故宮大道與台18高鐵大道設置接駁車專用道，快速進出燈區，路過民眾小心通行。