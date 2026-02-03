ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
美味醋飯上鋪滿蟹肉　壽司郎春節限定外帶餐盒明天上市

▲台灣壽司郎自2月4日至2月22日推出「豐盛鮨聚」活動。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎「迎春滿懷感蟹盒」。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

台灣壽司郎自2月4日至2月22日推出「豐盛鮨聚」活動，除了有鹿兒島縣產紅魽魚、炙燒喜知次、生鮑魚外，還有外帶限定的「迎春滿懷感蟹盒」，醋飯上鋪滿蛋絲、海苔絲、松葉蟹肉與紅雪蟹肉，再搭配鮭魚卵、水煮松葉蟹腿肉，售價300元。

明天登場的「豐盛鮨聚」活動，壽司郎集結各式鮮魚、蟹、貝、蝦等海味食材，製作多款期間限定壽司，「豪滿足奢華海鮮拼盤」選用極上鮪魚搭配鮪魚泥、生鮭魚佐以鮮切鮭魚丁、紅雪蟹肉結合蟹膏、甜蝦仁配鯡魚卵，小黃瓜卷加上鮭魚卵。

▲台灣壽司郎自2月4日至2月22日推出「豐盛鮨聚」活動。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎「豪滿足奢華海鮮拼盤」。（圖／壽司郎提供）

▲台灣壽司郎自2月4日至2月22日推出「豐盛鮨聚」活動。（圖／壽司郎提供）

▲水煮紅雪蟹。（圖／壽司郎提供）

「鹿兒島縣產紅魽魚」使用日本「海の匠」品牌的紅魽；「炙燒喜知次」選用有海中紅寶石美譽的帶皮喜知次，於店內炙燒，逼出濃郁油脂香氣；「水煮紅雪蟹」使用易入口的蟹腿肉，以四根層層堆疊呈現；「日本產大貝柱」吃得到大尺寸的生食級干貝；「烏魚子赤蝦」特別搭配台灣產烏魚子。

▲壽司郎「森半抹茶冰淇淋蛋糕」。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎「森半抹茶冰淇淋蛋糕」。（圖／壽司郎提供）

廣受好評的日本「森半」抹茶聯名商品再度登場，「森半抹茶冰淇淋蛋糕」選用老字號茶舖的一番茶，集結兩款抹茶打造而成，一款濃郁圓潤、茶香濃郁，另一款甘甜中帶細緻苦韻，以抹茶蛋糕為基底，層層疊上蛋白霜餅乾與一番茶抹茶慕斯，最後灑上抹茶蛋糕碎點綴。

此外，壽司郎同步推出春節限定的海鮮珠寶盒「迎春滿懷感蟹盒」，美味醋飯上鋪滿金黃蛋絲、鮮味海苔絲、細緻松葉蟹肉與紅雪蟹肉，再搭配晶亮鮭魚卵、水煮松葉蟹腿肉，層層堆疊的鮮美滋味，售價300元。

▲藏壽司2月5日推出限時7天的「極盛海味祭」活動。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司2月5日推出限時7天的「極盛海味祭」活動。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司也在2月5日推出限時7天的「極盛海味祭」活動，首賣「海中和牛嚴選鮪魚盛合」，內容包括鮪魚生魚片、中腹、大腹與鮪魚泥；「滿溢極致鮭魚卵軍艦組」一次集結三種鮭魚卵風味，分別搭配海膽、大葉與小貝柱；視覺系焦點「海鮮千層塔」以生鮭魚、中脂、蟹肉、海膽與鮭魚卵層層堆疊。

其他還有大小朋友都愛的「炙烤起司蟹風味棒」、小貝柱堆成山的「盛的滿滿貝柱握壽司」、鮮美蟹肉與半熟蛋完美結合的「蟹肉半熟蛋軍艦」，以及清爽開胃的「柚香鮭魚卵大生鮮蝦」、現炸酥脆軟殼蟹搭配滑嫩溫泉蛋的「軟殼蟹天婦羅醬拌烏龍麵（溫）」。隱藏版「炙烤極奢鮪魚腹烏魚子（一貫）」、「韓國辣醬啵啵鮪魚軍艦」每日限量供應，賣完為止。

關鍵字： 美食雲 壽司郎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

