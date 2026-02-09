大熊櫻花林接近觀賞期！香水櫻已開5成　粉色地毯籠罩整片山谷

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

我極力推薦的首個賞櫻景點是「櫻榖王茶亭」，此處櫻花盛開的景象絕對令人難以忘懷。緊接而來的「三峽大熊櫻花林」以絢麗多彩的粉嫩色調，把整片山巒點綴得如詩如畫。園區內更擁有高達六種不同品種的櫻花，總計近4000顆櫻花同時綻放，如夢如幻的美景實在令人嘆為觀止。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

賞櫻景點推薦

每年一到櫻花季節，我都習慣前往復興和南投欣賞那迷人的櫻花美景。然而，新北三峽同樣擁有一個極為令人難以置信的櫻花勝地，那就是「三峽大熊櫻花林」。這片櫻花林佔地廣大，為遊客提供了一種沉浸在櫻花海洋中的特殊體驗，彷彿融入了一幅繽紛的櫻花畫卷。

門票價格

►平日：200元（一般票）

►假日：250元（一般票）

►幼童：20元（身高120cm以下之保險行政費）

►優待票： 120元／人（適用於持有身心障礙手冊者，及一名陪同者，需各別購票）

交通方式

建議自行開車或是騎車比較適合，因為這裡沒有公車直達大熊櫻花林，最近的公車站牌走到大熊需步行7公里。搭乘計程車前來的遊客請注意，請與司機討論回程下山方式，因山區很難叫到計程車上山載客。

管制措施

到大熊除了園區的接駁車，警察不會放行，開車遊客請至「皇后鎮森林」轉乘接駁車，機車不用轉接駁車可直上；另外園區沒有停車場，請勿隨意停放，以免警察或林保署開單。

櫻花花況

▲三峽大熊櫻花林總共有四個區域，人氣最高的香水櫻花期已至，目前花況至少5成（未滿開），預計2月11日進入觀賞期。

販賣部休憩區

這裡提供豐富的飲品選擇，包括清涼的飲料、香氣四溢的包子、香脆的烤香腸，以及暖胃的貢丸湯，滿足各種口味的需求。座位區被櫻花樹所簇擁，彷彿進入了一個夢幻的花海，在這樣獨特的環境中，享受美味的食物不僅是味蕾的享受，更是一場視覺與心靈的愉悅之旅。

俯瞰櫻花林

這裡的櫻花不僅種類繁多，而且花朵盛開的密度讓整片櫻花樹林彷彿被一層粉紅色的霞光所籠罩。漫步其中，彷彿進入了一個櫻花仙境，每一步都彷彿踏在柔軟的櫻花花瓣上。

櫻花隧道

林中休憩區

漫步在櫻花林的小徑上，沿途點綴著粉嫩的花朵，而這片櫻林特別貼心地設置了各種休憩區，供遊客在漫遊的過程中歇息片刻。這些舒適的休憩區擁有各種擁有悠閒氛圍的座椅，讓人能夠坐下來，沉浸在櫻花的美好中。

三峽大熊櫻花林

地址：新北市三峽區竹崙路228號之1

電話：02－26681386

接駁車資訊

接駁乘車處：皇后鎮森林（新北市三峽區竹崙路95巷1號）

營運時段：每日 09：00－17：00

發車頻率：採「人滿發車」制，無固定班次

大眾運輸：可搭乘 藍45公車 至皇后鎮森林轉乘接駁車（請留意回程末班車時間）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►墾丁青旅「海景陽台房」一晚900有找！頂樓還有絕美觀星台

►恆春隱藏版看海角落！撿海漂垃圾換咖啡 直面180度無敵海景

►日月潭落羽松長廊正美！騎鐵馬穿梭金黃美景 中午前拍光線最好

