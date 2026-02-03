ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新竹唯一「全房型有陽台+浴缸」飯店開箱　有免費三溫暖、按摩椅

▲和選旅,和選旅飯店,新竹飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲和選旅飯店緊鄰陽明交通大學，步行約5分鐘即達。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新竹報導

鄰近陽明交通大學、清華大學的「和選旅」，是新竹市唯一每房型皆有獨立陽台、獨立空調和浴缸的飯店，以商務客占七成，步行至新竹八景之一的陽明交大竹湖僅需5分鐘，每到秋冬，還能欣賞變色的湖畔落羽松，成為旅客晨昏散步的療癒風景。

▲陽明交大落羽松,落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽明交大湖畔落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

「和選旅」全館共規劃173間客房，分布於9至15樓，其中8坪大的標準房占了70間；另有24間12坪大的豪華客房，採無隔間設計，配備乾濕分離浴室和蛋形浴缸。所有房型皆配備免治馬桶，以及獨立陽台和空調，推開陽台便能眺望新竹市日夜交織的景色。

▲和選旅,和選旅飯店,新竹飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲一樓為大廳交誼空間，在此辦理住房手續。（圖／記者彭懷玉攝）

▲和選旅,和選旅飯店,新竹飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼12坪大的豪華客房，採無隔間設計，配備乾濕分離浴室和蛋形浴缸。（圖／記者彭懷玉攝）

▲和選旅,和選旅飯店,新竹飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

公共設施集中於12樓，SPA休閒中心配備男女三溫暖、蒸氣室和烤箱，健身房設備齊全。休憩空間內備有兩台按摩椅，旅客可以透過大面玻璃窗賞景，享受免費按摩，在整日忙碌行程後放鬆身心。

▲和選旅,和選旅飯店,新竹飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼公共設施集中於12樓，SPA休閒中心配備男女三溫暖、蒸氣室和烤箱；健身房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲和選旅,和選旅飯店,新竹飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲和選旅,和選旅飯店,新竹飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼休憩空間內備有兩台按摩椅，旅客可以透過大面玻璃窗賞景，享受免費按摩。（圖／記者彭懷玉攝）

▲和選旅,和選旅飯店,新竹飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

餐飲部份，館內有聖香樓中餐廳、凡爾賽西餐廳及馥麗坊歐式烘焙坊。翌日早餐於2樓凡爾賽西餐廳享用，業者指出，會依不同國籍旅客或考期需求，彈性調整餐點內容，除日式餐點外，也會準備粽子、包子等象徵「包中」的應景料理，甚至吃得到滷味、蔥餅、甜芋泥等在地特色料理，供住客自由取用。

▲和選旅,和選旅飯店,新竹飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼翌日早餐於2樓凡爾賽西餐廳享用；1樓馥麗坊歐式烘焙坊選用星巴克咖啡豆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲和選旅,和選旅飯店,新竹飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

地理位置上，飯店緊鄰新竹科學園區與國道1號交流道，自行開車的旅客下交流道即可直達地下平面停車場，除了鄰近陽明交大，另一頭也能步行到將軍村文創園區、厚實聚落、飛行樹屋、影咖啡等特色空間，慢下步調，享受科技城中的歲月靜好。

▲新竹迎曦大飯店。（圖／業者提供）

▲新竹迎曦大飯店位於新竹市東門商圈，步行5分鐘即可抵達東門城。（圖／業者提供）

另外，迎曦大飯店座落於新竹市東門商圈，緊鄰護城河畔，步行即可抵達東門城、新竹火車站、城隍廟、巨城百貨商圈，方便商務出差或城市小旅行。

▲新竹迎曦大飯店。（圖／業者提供）

▲新竹迎曦大飯店設置174間客房和套房，共9種房型。（圖／業者提供）

館內設置174間客房和套房，共9種房型，公共設施方面，2樓配備24小時開放的健身房與自助洗衣房；另有全天候供應免費咖啡與飲品的咖啡吧（早餐時段除外）、房客專屬的SOL花園，以及靜謐舒適的閱讀交誼廳。地下一樓備有汽車停車位，以及具備白板與投影設備的VIP會議室。

關鍵字： 新竹旅遊 商務飯店 和選旅 飯店旅宿 陽明交通大學 落羽松

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

推薦閱讀

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

壽司郎春節限定外帶餐盒明天上市

壽司郎春節限定外帶餐盒明天上市

交大附近飯店「全房型有陽台+浴缸」

交大附近飯店「全房型有陽台+浴缸」

萬華「神秘滷雞腳」開攤2小時內必完售

萬華「神秘滷雞腳」開攤2小時內必完售

「台南月津港燈節」周六登場　60件作品打造水上光影燈海

「台南月津港燈節」周六登場　60件作品打造水上光影燈海

SJ始源品嚐「人生Top5甜點」錯過航班　中山區精品咖啡館曝

SJ始源品嚐「人生Top5甜點」錯過航班　中山區精品咖啡館曝

住墾丁凱撒飯店「第二晚40元」

住墾丁凱撒飯店「第二晚40元」

新莊「中港大排光雕展」北極熊坐鎮

新莊「中港大排光雕展」北極熊坐鎮

台中50年「花生醬蚵仔煎」

台中50年「花生醬蚵仔煎」

台北萬豪續推肋眼牛排吃到飽

台北萬豪續推肋眼牛排吃到飽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麻古茶坊「4公升分享壺」回歸　迷客夏開賣磁吸小燈箱

中壢「24小時麵攤」傳承30多年口味不變

鞦韆座喝下午茶！隱身台北花卉村咖啡館

板橋人瘋搶蛋糕！鋪滿至少20顆新鮮大草莓

住墾丁凱撒飯店「第二晚40元」

正對壯闊火炎山喝咖啡！台中后里一日遊

SJ始源品嚐「人生Top5甜點」錯過航班　中山區精品咖啡館曝

姓名「中3個馬」免費住關西六福莊

交大附近飯店「全房型有陽台+浴缸」

設籍指定6縣市免費玩蓋婭莊園

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

壽司郎春節限定外帶餐盒明天上市

交大附近飯店「全房型有陽台+浴缸」

萬華「神秘滷雞腳」開攤2小時內必完售

「台南月津港燈節」周六登場　60件作品打造水上光影燈海

SJ始源品嚐「人生Top5甜點」錯過航班　中山區精品咖啡館曝

住墾丁凱撒飯店「第二晚40元」

新莊「中港大排光雕展」北極熊坐鎮

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366