新竹唯一「全房型有陽台+浴缸」飯店開箱　有免費三溫暖、按摩椅

▲和選旅飯店緊鄰陽明交通大學，步行約5分鐘即達。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新竹報導

鄰近陽明交通大學、清華大學的「和選旅」，是新竹市唯一每房型皆有獨立陽台、獨立空調和浴缸的飯店，以商務客占七成，步行至新竹八景之一的陽明交大竹湖僅需5分鐘，每到秋冬，還能欣賞變色的湖畔落羽松，成為旅客晨昏散步的療癒風景。

▲陽明交大湖畔落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）



「和選旅」全館共規劃173間客房，分布於9至15樓，其中8坪大的標準房占了70間；另有24間12坪大的豪華客房，採無隔間設計，配備乾濕分離浴室和蛋形浴缸。所有房型皆配備免治馬桶，以及獨立陽台和空調，推開陽台便能眺望新竹市日夜交織的景色。

▲一樓為大廳交誼空間，在此辦理住房手續。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼12坪大的豪華客房，採無隔間設計，配備乾濕分離浴室和蛋形浴缸。（圖／記者彭懷玉攝）



公共設施集中於12樓，SPA休閒中心配備男女三溫暖、蒸氣室和烤箱，健身房設備齊全。休憩空間內備有兩台按摩椅，旅客可以透過大面玻璃窗賞景，享受免費按摩，在整日忙碌行程後放鬆身心。

▲▼公共設施集中於12樓，SPA休閒中心配備男女三溫暖、蒸氣室和烤箱；健身房。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼休憩空間內備有兩台按摩椅，旅客可以透過大面玻璃窗賞景，享受免費按摩。（圖／記者彭懷玉攝）



餐飲部份，館內有聖香樓中餐廳、凡爾賽西餐廳及馥麗坊歐式烘焙坊。翌日早餐於2樓凡爾賽西餐廳享用，業者指出，會依不同國籍旅客或考期需求，彈性調整餐點內容，除日式餐點外，也會準備粽子、包子等象徵「包中」的應景料理，甚至吃得到滷味、蔥餅、甜芋泥等在地特色料理，供住客自由取用。

▲▼翌日早餐於2樓凡爾賽西餐廳享用；1樓馥麗坊歐式烘焙坊選用星巴克咖啡豆。（圖／記者彭懷玉攝）



地理位置上，飯店緊鄰新竹科學園區與國道1號交流道，自行開車的旅客下交流道即可直達地下平面停車場，除了鄰近陽明交大，另一頭也能步行到將軍村文創園區、厚實聚落、飛行樹屋、影咖啡等特色空間，慢下步調，享受科技城中的歲月靜好。

▲新竹迎曦大飯店位於新竹市東門商圈，步行5分鐘即可抵達東門城。（圖／業者提供）

另外，迎曦大飯店座落於新竹市東門商圈，緊鄰護城河畔，步行即可抵達東門城、新竹火車站、城隍廟、巨城百貨商圈，方便商務出差或城市小旅行。

▲新竹迎曦大飯店設置174間客房和套房，共9種房型。（圖／業者提供）

館內設置174間客房和套房，共9種房型，公共設施方面，2樓配備24小時開放的健身房與自助洗衣房；另有全天候供應免費咖啡與飲品的咖啡吧（早餐時段除外）、房客專屬的SOL花園，以及靜謐舒適的閱讀交誼廳。地下一樓備有汽車停車位，以及具備白板與投影設備的VIP會議室。