在地超過20年宜蘭式早餐！必點香濃麻醬麵＋手工餛飩湯組合

陳小可

宜蘭麵店「湯城麵食」是在地超過20年老店，菜單主打炸醬麵、麻醬麵與餛飩湯，營業時間從早上6點半開始，是宜蘭早餐推薦名單。

位置＆停車資訊

湯城麵食地址在宜蘭市泰山路，有名的正好鮮肉小籠包店也在附近，從宜蘭火車站步行約20分鐘，開車可停在路邊或南屏國小停車場。附近有新月廣場、宜蘭文學館、宜蘭設治紀念館、南北館市場、幾米公園等景點可以順遊，很適合安排在宜蘭市區一日遊散步行程裡。

環境

▲黃色招牌寫著炸醬麵和麻醬麵，除了宜蘭在地人也有很多觀光客特地來品嚐。

▲店前面有幾個簡單座位區。平日內用或外帶都很多人，生意超好。

菜單

▲菜單分為內用跟外帶兩種。

料理過程

▲麵條有分細麵跟粗麵，煮麵前會先秤重再下鍋。

▲餛飩是手工包的。

餐點推薦

麻醬麵 小45元

聽說湯城麵食的麻醬麵好吃就點來試試，香氣濃郁的麻醬麵上桌時香氣撲鼻。麵條選了寬麵，拌開底下的麻醬，滑順又帶點筋性，芝麻香氣濃郁不膩口。

▲入口先感受到溫潤的麻醬香，接著是淡淡的鹹香與甜味，這碗麻醬麵真的很好吃！

▲加點辣椒醬更夠味。

餛飩湯 小35元

▲湯城的手工餛飩不小顆，湯頭清爽不淡、順口不油膩。餛飩內餡飽滿多汁、肉香鮮甜，加上蔥花與胡椒提味，整體還不錯。

湯城麵食

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路131號

營業時間：06：30－14：30（周三公休）

電話：03－9313459

