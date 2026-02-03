ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
住墾丁星級飯店「第二晚40元」　享早晚餐、延退至下午2點

▲▼墾丁凱撒。（圖／業者提供）

▲墾丁凱撒。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

墾丁凱撒大飯店歡慶40周年，即日起至2月28日，預訂「凱撒假期」住房專案，平日續住第二晚只要40元，活動期間全館房客還可參加一番賞抽獎及疊色集章活動。

墾丁凱撒此次推出「凱撒假期」住房專案續住優惠，平日連住兩晚，第二晚僅需加價40元，專案含第一晚早餐及晚餐，另贈1000元享樂金、延退至下午2點及續住加人入住不加價等禮遇。

▲▼墾丁凱撒。（圖／業者提供）

▲客房示意圖。

飯店更結合時下年輕人喜愛的「一番賞抽獎」活動，活動期間入住任一住房專案，每房每晚可獲得一張抽獎卡，大獎包括豪華套房住宿券、景觀客房住宿券、蓮花餐廳滿千折百等。業者也同步推出集章活動，集滿五顆印章後即可顯影驚喜畫面，變成獨一無二的紀念明信片。

▲▼風華渡假酒店墾丁館。（圖／業者提供）

▲風華渡假酒店墾丁館。（圖／業者提供，下同）

嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」墾丁館已於2月1日正式開幕，為旗下第4間飯店。飯店鄰近後壁湖，走路10分鐘即可抵達白沙灣，擁有將山海一次滿足的優越地理，提供旅人住宿新選擇。

▲▼風華渡假酒店墾丁館。（圖／業者提供）

▲無邊際泳池。

▲▼風華渡假酒店墾丁館。（圖／業者提供）

▲風華渡假酒店墾丁館客房示意圖。

「風華渡假酒店－墾丁館」座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，酒店建築以純白外觀延伸到整體空間美學，館內無邊際泳池更能將海景盡收眼底。

客房以溫潤柔和的色調鋪陳整體空間，海景房設有專屬陽台與大面落地窗，旅客可飽覽一望無際的湛藍海景。而房內選用席夢思高級床墊、65吋液晶電視與 BOSE音響，讓旅客無論休息或觀影都能感受細緻款待。

▲▼風華渡假酒店墾丁館。（圖／業者提供）

▲酒店內餐廳「老丸家EX極致鍋物」。

館內主餐廳「老丸家EX極致鍋物」則以「原味呈現」為理念，嚴選嘉楠集團的優質肉品與屏東在地直送的蔬食，搭配天然素材熬煮的湯底，呈現出層次鮮明的清爽鍋物風味；早午餐以Buffet形式供應，提供至下午1點，讓旅客睡到自然醒也不錯過美味餐點。

【看到快閃！】新北寶林路「恐怖彎道」瓦斯車7天內連撞2車

