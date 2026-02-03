ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新莊「中港大排光雕展」3/6登場　巨型北極熊亮相超吸睛

▲新莊中港光雕如火如荼布展中，預計3月上旬正式亮燈。（圖／新北市水利局提供）

▲新莊中港大排光雕為新北節慶盛事，今年邁向第六屆。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新莊「中港光雕展」將在3月6日至3月29日開跑，目前新北市水利局正進行展前布置作業，其中一座高達3公尺的北極熊裝置已率先亮相，吸引不少路過民眾詢問何時點燈。水利局也提醒，民眾散步行經施工區域時請「動眼不動手」，切勿觸碰或拉扯展品，共同維護展場安全與完整。

▲新莊中港光雕如火如荼布展中，預計3月上旬正式亮燈。（圖／新北市水利局提供）

▲2026新莊中港光雕展中，一隻高達3公尺的北極熊特別顯眼。

▲2025中港大排光雕展以「光影中港 神幻秘境」為主題，延長展期至3月30日。（圖／新北市水利局提供）

▲2025中港大排光雕展出一個月破48萬人次參觀，遂多延長10天。（資料照／新北市水利局提供）

中港大排光雕展是新北市新莊區年度盛事，去年2月底以高5公尺的「光之女神」為主角，展出一個月便湧入逾48萬人次參觀，創下歷年之最，水利局遂緊急延長10天以因應人潮，而今年光雕展邁向第六屆，主題也備受期待。

▲新莊中港光雕如火如荼布展中，預計3月上旬正式亮燈。（圖／新北市水利局提供）

▲▼工程人員加緊腳步安裝燈飾與測試，預計3月6日起至3月29日亮燈。

▲新莊中港光雕如火如荼布展中，預計3月上旬正式亮燈。（圖／新北市水利局提供）

據水利局提供的照片，可見主角是雪白色的巨型北極熊，搭配魚群造型燈飾，營造出海洋意象。水利局提醒，為確保光雕視覺效果完美呈現，現場布置了各類精密的燈飾設施與配電線路，民眾散步經過施工區域時請留心腳步，並提醒同行孩童切勿碰觸、拉扯燈飾設施或跨越護欄，以確保安全及光雕設備的完整性。

