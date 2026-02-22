ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

6家手搖飲「常態優惠」　50嵐買5送1、麻古免費加料

▲▼CoCo手作仙草凍乳。（圖／CoCo提供）

▲6家手搖飲最新2026年常態優惠。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

物價年年攀升，有國內手搖飲業者全年常態性優惠幫消費者省荷包，像麻古茶坊推免費加料、CoCo2杯組合任選99元、翰林茶館珍奶第2杯半價，或如50嵐、可不可熟成紅茶、茶之魔手則有全品項買5送1好康。

▲▼麻古茶坊。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊享免費加料。

▲▼6家手搖飲常態優惠。（AI協作圖／記者蕭筠製作，經編輯審核）

▲6家手搖飲常態優惠整理。（AI協作圖／記者蕭筠製作，經編輯審核）

●麻古茶坊免費加料
麻古茶坊全年享「免費加料」，購買濃醇或鮮奶系列，玉米圓、波波、波霸、雙Q果、椰果、仙草凍、綠茶凍（限冷飲）、紅萱粉粿（限冷飲）任選1款免費加。

提醒濃醇、鮮奶系列中已含配料飲品不適用此活動；另外，濃醇系列不含阿華田與玫瑰奶茶，鮮奶系列不含阿華田拿鐵與玫瑰紅茶拿鐵。優惠暫無使用期限。

●CoCo2杯組合任選99元
CoCo全年享「指定品項2杯任選99元」優惠，飲品不定期更換，門市、都可訂線上平台皆享優惠。

●50嵐買5送1+免費加料
50嵐全年享「全品項買5送1」限門市自取，且開放「免費加料」隱藏服務，包括波霸、珍珠、椰果任選。

●可不可熟成紅茶買5送1
可不可熟成紅茶全年享「全品項買5送1」優惠，價低者為贈送品項，現場自取、電話自取、線上點自取皆適用。

●茶之魔手買5送1
茶之魔手全年享「全品項買5送1」，適用現場自取、部分門市外送，價低者為優惠品項。

●翰林茶館珍奶第2杯半價
翰林茶館全年周末（周六日）享「國宴珍奶外帶第2杯半價」，中午12時至晚上8時限定，每人每日限購2組。

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 常態優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機

推薦閱讀

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

日本救觀光！鹿兒島「最新旅遊補助」曝光　6月開跑

日本救觀光！鹿兒島「最新旅遊補助」曝光　6月開跑

為愛紮根桃園觀音！義大利女婿手作薄脆披薩

為愛紮根桃園觀音！義大利女婿手作薄脆披薩

八二三砲戰公園「免費看F-86戰鬥機」

八二三砲戰公園「免費看F-86戰鬥機」

國道上午8起事故！下午「11處壅塞路段」預測一次看

國道上午8起事故！下午「11處壅塞路段」預測一次看

圓山飯店系統遭入侵　顧客資料疑外洩「檢調調查中」

圓山飯店系統遭入侵　顧客資料疑外洩「檢調調查中」

羅東在地人才懂吃！古早味乾麵豬油香氣濃

羅東在地人才懂吃！古早味乾麵豬油香氣濃

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台5家必比登牛肉麵整理包

台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

台北4大「山林親水步道」懶人包

貓空樟樹步道賞魯冰花　象山105株櫻花迎春

入住高雄日航揮別喧囂！

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

八二三砲戰公園「免費看F-86戰鬥機」

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

羅東在地人才懂吃！古早味乾麵豬油香氣濃

米其林必比登8連霸餐廳一次看

熱門行程

最新新聞更多

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

日本救觀光！鹿兒島「最新旅遊補助」曝光　6月開跑

為愛紮根桃園觀音！義大利女婿手作薄脆披薩

八二三砲戰公園「免費看F-86戰鬥機」

國道上午8起事故！下午「11處壅塞路段」預測一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366