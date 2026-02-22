6家手搖飲「常態優惠」　50嵐買5送1、麻古免費加料

▲6家手搖飲最新2026年常態優惠。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

物價年年攀升，有國內手搖飲業者全年常態性優惠幫消費者省荷包，像麻古茶坊推免費加料、CoCo2杯組合任選99元、翰林茶館珍奶第2杯半價，或如50嵐、可不可熟成紅茶、茶之魔手則有全品項買5送1好康。

▲麻古茶坊享免費加料。

▲6家手搖飲常態優惠整理。（AI協作圖／記者蕭筠製作，經編輯審核）

●麻古茶坊免費加料

麻古茶坊全年享「免費加料」，購買濃醇或鮮奶系列，玉米圓、波波、波霸、雙Q果、椰果、仙草凍、綠茶凍（限冷飲）、紅萱粉粿（限冷飲）任選1款免費加。

提醒濃醇、鮮奶系列中已含配料飲品不適用此活動；另外，濃醇系列不含阿華田與玫瑰奶茶，鮮奶系列不含阿華田拿鐵與玫瑰紅茶拿鐵。優惠暫無使用期限。

●CoCo2杯組合任選99元

CoCo全年享「指定品項2杯任選99元」優惠，飲品不定期更換，門市、都可訂線上平台皆享優惠。

●50嵐買5送1+免費加料

50嵐全年享「全品項買5送1」限門市自取，且開放「免費加料」隱藏服務，包括波霸、珍珠、椰果任選。

●可不可熟成紅茶買5送1

可不可熟成紅茶全年享「全品項買5送1」優惠，價低者為贈送品項，現場自取、電話自取、線上點自取皆適用。

●茶之魔手買5送1

茶之魔手全年享「全品項買5送1」，適用現場自取、部分門市外送，價低者為優惠品項。

●翰林茶館珍奶第2杯半價

翰林茶館全年周末（周六日）享「國宴珍奶外帶第2杯半價」，中午12時至晚上8時限定，每人每日限購2組。