香港迪士尼「達菲與好友同萌遊」3/20登場　加400元多玩一天

▲香港迪士尼樂園「達菲與好友同萌遊」將於3月20日登場。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

達菲粉絲必衝！香港迪士尼樂園「達菲與好友同萌遊」將於3月20日登場，今年達菲與好友首度以全新春日服裝現身舞台，美國小鎮大街則安排「迪士尼好友巡遊派對」，延續歡樂到6月7日。

▲達菲與好友將登上「迪士尼好友巡遊派對」巨型花車。

今年活動亮點之一，是達菲與好友首度以全新春日服裝同台現身城堡舞台演出，在音樂與舞步中與遊客近距離互動；美國小鎮大街則安排「迪士尼好友巡遊派對」，七位萌友登上花車，為整條大街注入熱鬧氣息。園區內也新增三個全新「可愛座」打卡點，讓旅客帶著心愛的達菲玩偶拍照留念。

▲「StellaLou夢想起舞吧」再度回歸。

喜愛舞台演出的粉絲， 「StellaLou 夢想起舞吧」將於4月30日至5月31日期間回歸，StellaLou於迪士尼魔法書房舞台帶來30分鐘芭蕾演出，傳遞勇敢追夢的主題。

▲▼「迪士尼星夢光影之旅」是樂園的必看亮點，3/20起，達菲與好友也會現身夜空畫面中。（上圖／記者彭懷玉攝；下圖／業者提供）



夜晚時分，20周年限定的 「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」將登場，結合城堡投影、無人機表演與煙火，達菲與好友也會現身夜空畫面中，為春日旅程畫下夢幻句點。

▲身穿全新水手造型的達菲與好友。

為延長遊玩時間，香港迪士尼同步推出優惠方案，即日起至6月7日，旅客僅需在正價一日門票基礎上加價港幣100元（約台幣400元），即可於有效期限內連續入園2天。凡於「達菲與好友同萌遊」活動期間使用該門票入園的旅客，首次入園當日可進入「迪士尼好友Live：城堡派對」城堡舞台匯演指定觀賞專區一次；搭配「連住兩晚7折起」的飯店優惠，方便規劃多日行程。

▲園區內設有多個達菲與好友「可愛座」打卡點。

主題美食與限定商品部分，園區推出達菲與好友主題蛋撻等限定餐點，商品則以水手風格為主題，呈現七位角色的冒險故事。入住園區飯店的旅客，可選擇主題房或加購房間慶祝布置，每周二晚間更有達菲與好友換上睡衣，於飯店與住客溫馨互動。

此外，活動期間透過MyDisney HK購票，還可獲贈限定拼圖及餐飲、購物優惠券。