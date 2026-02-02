ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北萬豪續推肋眼牛排吃到飽　甜品水果及飲品無限供應

▲台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽回歸。（圖／台北萬豪酒提供）

▲台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽2026再續推半年。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽活動「肉食享肋‧豪吃之夜」2026年續推，Lobby Lounge每日晚間6點至9點，可享爐烤美國肋眼牛排或醬燒BBQ豬肋排吃到飽，另有沙拉吧、甜品水果及軟性飲品無限供應，每人1280元+10%。

肉食享肋‧豪吃之夜今年繼續舉辦，6月30日前（假日、連假皆適用）提供肋眼牛排與美式BBQ豬肋排雙主餐無限續點，同時還有精緻沙拉吧、甜品水果及軟性飲品都能盡情享用，假日、連續假期不加價，每人1280元+10%。

主餐「爐烤美國肋眼牛排」選用油花豐潤、肉質細嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香與蒜頭低溫爐烤入味，上桌時可依個人口味，搭配以牛大骨、牛碎肉、紅酒慢火熬煮的濃郁肉醬。「美式醬燒BBQ豬肋排」將豬肋排以肯瓊粉與多種西式香料醃製24小時，低溫烘烤2小時後再刷上特製BBQ醬，最後以高溫爐烤鎖住肉汁。

▲君品酒店牛排吃到飽繼續舉辦。（圖／君品提供）

君品酒店牛排吃到飽活動同時也繼續舉辦，館內「茶苑」每月的11日推出「肉食狂歡節」，單人餐價1111元+10%，可在用餐時段內，無限享用10盎司頂級牛排、手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、甜點及飲品。兩人同行的顧客，還可享受1999元+10%的雙人優惠價。

