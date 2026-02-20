台北4大「親水系山林步道」特搜　年假尾聲安排溪谷小旅行

▲大屯自然公園是陽明山上人氣景點，適合散步、野餐。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

台北市境內有多處適合親近的山水，如大屯自然公園、陽明溪、內溝溪與虎山溪等，趁春節假期還沒結束，親朋好友可以安排一場近郊小旅行。

▲位於陽明山國家公園內的「陽明溪」，發源於大屯山系，支流段全長約330公尺。（圖／大地處提供）



陽明溪

位於陽明山國家公園內的「陽明溪」，發源於大屯山系，整治完成的支流段全長約330公尺，沿溪步道巧妙串聯小油坑、頂湖環狀步道及七星山人車分道。蜿蜒的溪畔小徑，時而貼近水岸、時而穿梭林間，在潺潺水聲與雲霧繚繞的山景陪伴下，展現陽明山獨有的野溪風貌，讓人徜徉於自然懷抱中，忘卻塵囂。

▲▼木棧道與觀景平台修繕後於去年重啟，展現新風貌；翠綠如鏡的大屯池，木棧道貫穿池面。（圖／記者彭懷玉攝）



大屯自然公園

陽明山的大屯自然公園，海拔約800公尺、面積約55公頃，於完成木棧道與觀景平台修繕後，已於去年10月16日重新開放。園區最大亮點為翠綠如鏡的大屯池，木棧道貫穿池面，順著木棧道與石階緩步前行，約半小時即可環繞一圈。

▲大屯自然公園景致四季皆迷人。（圖／記者彭懷玉攝）



無論是靜靜望著池水放空，或遠眺大屯山半山腰景致，都令人心曠神怡；秋季芒花搖曳，2月則迎來櫻花綻放，是四季皆宜的自然系景點。

▲位於內湖的內溝溪屬低海拔森林溪流，有完整的生態廊道。（圖／大地處提供）



內溝溪

位於內湖的內溝溪屬低海拔森林溪流，卻交織水田景觀與多樣生態，形成完整的生態廊道。民眾可串聯白鷺鷥山、康樂山及明舉山等親山步道，一邊健行踏青，一邊聆聽溪水流動與鳥鳴蟲唱，感受自然節奏的律動。

▲內溝溪附近可串聯白鷺鷥山、康樂山及明舉山等親山步道。（圖／大地處提供）※點圖放大



內溝溪中游並設有生態展示館，透過解說與展示介紹水生動植物，兼具休憩與學習功能，是親子同遊的理想場域。

▲虎山生態步道維持低度開發，保留原始山林氣息。（圖／大地處提供）



虎山溪

虎山生態步道位於北市四獸山之一，維持低度開發，保留原始山林氣息。沿著平緩石階前行，濃郁芬多精迎面而來，一座古色古香的圓拱曲橋成為社群熱搜景點；青苔覆蓋的大石塊、落葉鋪陳的階梯，營造出靜謐幽深的氛圍，令人難以想像這片山林竟近在台北市中心。

▲虎山步道的圓拱曲橋十分有特色。（圖／記者彭懷玉攝）

大地處表示，新春走春不妨循著溪水的方向前行，走入山林、親近溪谷，讓自然的流動為馬年帶來嶄新開始。同時也呼籲民眾親近山林溪流時留意安全、共同守護環境，將這份清新美好的自然景致，留給更多民眾共享。