熊族貂民領頭！玉山南安自然人文生態講座　有獎徵答初二登場

▲南安自然人文生態講座活動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲南安自然人文生態講座活動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處為推廣國家公園生物多樣性保育，並實踐原民文化與生態農業永續和諧共生，預計2月18日至20日( 農曆春節初二至初四)於花蓮南安遊客中心辦理「南安自然人文生態講座暨有獎徵答解說宣導」活動。

玉管處表示，每逢春節連假是民眾戶外活動、親近自然的熱門時機，本次活動主題設為「年獸與熊族貂民的敲敲話」，意謂人與自然之間的對話與和諧關係，希望藉此引導民眾在走春過程中，落實「無痕山林」原則，不干擾野生動物生息。

▲熊族貂民吉祥物(動物布偶)。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲熊族貂民吉祥物(動物布偶)。

講座將以輕鬆互動方式分享南安至瓦拉米步道的自然與人文世界，不僅介紹東部園區豐富的野生動植物與景觀，更教導實用的野外觀察技巧，如何透過食痕、足跡、排遺與獸骨，解讀山林間的生態密碼，與預防人獸衝突的正確方式；民眾還能聆聽布農族保種文化傳奇故事，領略族人與自然共生的傳統智慧、體驗布農古樂器，現場還安排「熊族貂民」自然保育解說宣導有獎徵答活動，參加民眾有機會獲得玉山限量小禮。

▲自然保育解說宣導體驗趣味互動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲自然保育解說宣導體驗趣味互動。

玉管處指出，春節期間另於2月18至22日(初二至初六)推出「Lamungan部落小農一日工坊」，結合在地布農豆豆班及部落文化工作室，提供文化交流空間、部落農特產品及手工文創，邀請民眾齊力支持在地小農，讓部落產業與生態環境永續發展。

活動資訊請至玉山官網活動列車或玉山粉絲專頁查詢，或請洽南安遊客中心電話 03-8887560。

關鍵字： 玉山國家公園 春節 南安 自然人文生態講座 有獎徵答

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

