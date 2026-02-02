ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
北市5星級飯店「過年食宿全包42折」　贈3千元餐飲抵用券

▲台北美福大飯店。（圖／台北美福大飯店提供）

▲台北美福大飯店戶外恆溫泳池。（圖／台北美福大飯店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

過年不想人擠人，待在飯店舒服度假也是一種選擇。台北美福大飯店祭出「金馬有春」住房專案，每晚9,999元起，再贈送3,000元餐飲抵用券，另有下殺34折、每晚6,200元起住房專案，能延遲至下午2點退房，但2月16日至2月19日不適用。

▲台北美福大飯店戶外恆溫游泳池,跑步機,行政客房,。（圖／台北美福大飯店）

▲台北美福大飯店行政客房。

美福飯店推出2大住房專案。其中，「金馬有春」專案每晚9,999元，含人氣彩匯自助餐廳早餐，加碼3,000元餐飲抵用券，可抵用蟬聯五年米其林一星的「米香」台菜餐廳，或「潮粵坊」、「GMT義大利餐廳」、「晴山日本料理」四擇一，相當於42折，活動持續至2月28日。

▲即日起至5月31日彩匯自助餐廳下午餐4人同行1人免費。（圖／台北美福大飯店提供）

▲專案含人氣彩匯自助餐廳早餐。

另一款「美福慢調 悠晨時光」專案，即日起至3月31日開賣。入住兩小床或一大床的行政客房每晚6,200元起，入住享延遲退房至下午2點之禮遇，約34折，不含早餐（以上專案均已含稅和服務費）。入住期間能免費使用健身中心、戶外恆溫泳池及男、女三溫暖設施。

▲台北美福大飯店。（圖／台北美福大飯店提供）

▲入住可使用男、女三溫暖設施。

此外，台北遠東香格里拉今年以「馬躍新程」為主題，推出一系列春節住房與節慶活動。針對9天連假，飯店首推「馬上有旺來」住房專案，連續入住3晚每晚8,330元起（另加10%服務費及5%稅金），入住即可享用包含鳳梨酥在內的新春迎賓點心，象徵好運旺來。

▲台北遠東香格里拉今年以「馬躍新程」為主題推出系列活動。（圖／台北遠東香格里拉提供）

▲▼入住台北遠東香格里拉可享用包含鳳梨酥在內的新春迎賓點心；大廳展出紙傘藝術與平安橋布置。（圖／台北遠東香格里拉提供）

▲台北遠東香格里拉今年以「馬躍新程」為主題推出系列活動。（圖／台北遠東香格里拉提供）

館內5間餐廳同步推出多款應景的「吉祥套餐」與「馬年造型蛋糕」，滿足家庭團圓、親友聚餐等不同需求。飯店大廳自明（3日）起，再度攜手美濃「廣進勝」大師，展出色彩繽紛的紙傘藝術與平安橋布置，營造濃厚年節氛圍。

▲台北遠東香格里拉今年以「馬躍新程」為主題推出系列活動。（圖／台北遠東香格里拉提供）

▲名家「揮毫」贈墨寶。（圖／台北遠東香格里拉提供）

大年初一至初三期間，飯店也規劃「舞龍舞獅」開年祈福、名家「揮毫」贈墨寶，以及深受親子族喜愛的創意氣球秀，讓旅客在年節假期中，感受滿滿儀式感與歡樂氣氛。

關鍵字： 台北市旅遊 星級飯店 住房優惠 過年 過年住飯店

出示當日10K跑步紀錄送藜麥佛陀碗

玉山南安自然人文生態講座　有獎徵答初二登場

一沐日開賣「椒麻奶茶」加入2種花椒　3等級麻度可選

超商買惜食、回收舊3C都能賺「綠點」抵消費

正對壯闊火炎山喝咖啡！台中后里一日遊

亞尼克推「生乳捲驚喜盲盒」有4口味　最高可省240元

住北市5星級飯店贈3千元餐飲抵用券

極千葉火鍋加碼「金莎巧克力吃到飽」

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

春節及228連假海運疏運　備妥身分證件、遵守行動電源相關規定

