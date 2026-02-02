ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
極千葉火鍋加碼「金莎巧克力吃到飽」　2/28前限時供應

▲極千葉火鍋加碼「金莎巧克力吃到飽」　2/28前限時供應。（圖／記者黃士原攝）

▲極千葉火鍋甜點區加碼供應金莎巧克力吃到飽。（圖／千葉火鍋提供）

記者黃士原／台北報導

千葉餐飲集團位於桃園市的「極千葉」推出全新限時活動，昨天起至2月28日每周六、周日（2月21日初五加開），無限量供應「金莎巧克力」，酥脆榛果巧克力控衝一波。

去年4月開幕的極千葉火鍋，主打大坪數用餐空間與多元自助吧，不只提供火鍋吃到飽，自助餐檯上還有上百道料理與甜點無限供應，有國人最愛的壽司、熟白蝦、炸雞薯條、現烤豬肋排、德國豬腳、義式燉飯、宜蘭烤鴨，以及甜點師傅打造的各式糕點與多款新鮮水果，根本就是一家Buffet餐廳。

▲極千葉火鍋加碼「金莎巧克力吃到飽」　2/28前限時供應。（圖／千葉火鍋提供）

▲業者表示，如果人力足夠，還會先把金莎巧克力包裝紙拆開，讓民眾方便食用。（圖／千葉火鍋提供）

瞄準巧克力控與親子族群的「飯後儀式感」，極千葉推出全新限時活動，昨天起至2月28日每周六、周日（2/21初五加開），無限量供應「金莎巧克力」，業者表示，如果人力足夠，還會先把金色包裝紙拆開，讓民眾方便食用。

▲「航棧Express」即日起新推出清粥小菜吃到飽。（圖／復空食品提供）

另外，位於桃園市大園區三民路上的航棧Express，是復空食品（原復興空廚）創立的亞洲菜餐廳品牌，店內提供飯食、麵食以及牛排等餐點，有大家熟悉的排骨滷肉飯、紹辣乾麵、紅燒牛肉飯、雙寶牛肉麵、清燉牛肉麵，價格150元至280元。排餐則有肋眼牛排、紐約客牛排、板腱牛排、雞腿排及豬里肌，售價290元至480元。

飯食、麵食與排餐，航棧Express即日起新推出清粥小菜吃到飽，周一至周日17:00至22:00供應，20多道菜色無限供應，有三杯肉絲、香腸、京醬肉絲、煎魚、炒時蔬、炒麵等，米食有白飯與地瓜粥可選，用餐時間60分鐘。

