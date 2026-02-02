亞尼克推「生乳捲驚喜盲盒」有4口味　最高可省240元

▲亞尼克YTM「生乳捲驚喜盲盒」回歸。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

亞尼克YTM蛋糕販賣機「生乳捲驚喜盲盒」回歸，這次提供「濟州橘風巧克力」、「戲雪尋莓」、「香草布丁」與門市沒有的「黑金宇治抹茶」4種口味，每盒420元，有機會買到660元商品，現省240元，明天起至2月23日限時開賣。

▲生乳捲驚喜盲盒有4種口味。

亞尼克YTM蛋糕販賣機去年推出1.3萬盒生乳捲盲盒完售，今年回歸推出4種口味，包括金家ㄟ聯名「濟州橘風巧克力（原價565元）」、「戲雪尋莓（原價495元）」、「香草布丁（原價420元）」，以及期間限定「黑金宇治抹茶（原價660元）」，每盒420元，最高現省240元。

2月17日至19日期間至亞尼克門市單筆消費888元，就能抽切片蛋糕、隨手小點，中獎率100%，最大獎為生乳捲1條，口味依門市供應為準，不得挑選及更換。

▲beard papa's本月攜手立頓推出聯名「奶茶泡芙」。（圖／beard papa's提供，下同）

日系泡芙品牌「beard papa's」攜手Lipton立頓推出「立頓奶茶泡芙」，奶茶口味內餡可搭配招牌日式、菠蘿、mini、法式甜圈等4種派皮，每顆85元起。即日起購買2顆立頓奶茶系列泡芙再送「立頓英式皇家奶茶」1包，送完為止。

▲雙連概念店限定販售「新春祝福耶克」。

beard papa's雙連概念店則限時限量推出「新春造型耶克」，日式泡芙派皮沾裹黑巧克力醬，再裝飾「恭」、「喜」、「發」、「財」字樣共4種造型巧克力，每顆100元。業者提醒，新春造型耶克無法挑款，實際販售樣式以門市供應為主。

另外，雙連概念店「草莓棉花糖耶克」延長販售，可搭配經典香草、立頓奶茶內餡，還有草莓以及巧克力內餡，每顆80元起。