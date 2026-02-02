「新營波光節」本周六登場　全新7作品打造環湖光影森林

▲台南新營波光節將從2月7日登場。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南市政府宣布「新營波光節」將從2月7日至3月8日在新營天鵝湖公園璀璨登場。今年以「光之夢」為主題，以繪本敘事方式，打造7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，將天鵝湖公園打造成一座夜晚的環湖光影森林。

▲▼此次波光節結合互動藝術，還有全新設計的夢境小精靈。

今年新營波光節由禹禹藝術工作室策展，策展團隊指出，創作過程以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，讓觀者在行走、停留與互動之間，逐步放慢生活節奏。今年更首度以繪本敘事為策展線索，打造兩位夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，引領民眾穿梭現實與夢境之間，開啟一段溫柔而療癒的感官旅程。

▲台南新營波光節過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

7件主題作品中，國際團隊SPLACES.STUDIO帶來聲音互動作品《Nidium》，可即時回應現場聲響產生光影變化；黑川互動媒體藝術打造的《共生島》，則以水霧投影營造虛實交錯的夢境體驗；新銳團隊「無邊製造」與「雜波ZAP」分別在拱橋與九曲橋設置互動光影作品，隨著步伐與跳躍，激起層層光之漣漪，為夜晚湖畔增添動感與童趣。

2026新營波光節展期期間，每日點燈時間為17時30分至22時。市府於假日期間規劃免費接駁專車，往返新營火車站與天鵝湖會場，鼓勵民眾多加利用大眾運輸。