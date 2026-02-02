新竹無形文化資產「玲瓏窯」DIY玻璃杯　一爐高溫吹出吉祥寓意

▲玲瓏窯位於新竹香山中華路六段上，持續燃燒著台灣玻璃工藝的生命力。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新竹報導

藏身在新竹香山一處不起眼的鐵皮屋內，「玲瓏窯玻璃工藝有限公司」的窯爐日夜不歇。一群默契十足的師傅專注守在高溫玻璃窯前，隨著吹管轉動、塑形，迅速完成聚寶盆等富含吉祥寓意的玻璃作品。這門延續數十年的傳統技藝，於2021年正式登錄為「新竹市無形文化資產—玻璃傳統技藝保存者」，成為新竹玻璃工藝的重要象徵。

▲林瑤農老師攜手子女與團隊，持續深耕創作與技藝傳承，延續台灣玻璃工藝的火種。（圖／記者彭懷玉攝）

玲瓏窯前身為「隆泰玻璃工藝有限公司」，由林瑤農於1988年創立，初期僅8名員工，隨著外銷訂單成長，規模一度擴展至上百人。2008年轉型重組後，正式投入藝術玻璃創作，並於2013年更名為「玲瓏窯玻璃工藝有限公司」，由林瑤農老師攜手子女與團隊，持續深耕創作與技藝傳承，延續台灣玻璃工藝的火種。

▲玲瓏窯前身為「隆泰玻璃工藝有限公司」，由林瑤農於1988年創立。（圖／記者彭懷玉攝）

在技法上，玲瓏窯以傳統「甕口吹玻璃」為核心，發展出坩堝窯爐漿吹製與實心手工拉製等技術。作品融合台灣文化意象與西方玻璃工藝美學，形成高度辨識度的風格，代表作包括象徵招財聚福的玻璃擺件、寓意福祿與時來運轉的藝術作品，以及鹿、魚、花卉等吉祥主題，展現工藝與文化寓意的結合。

▲▼代表作包括象徵招財聚福的玻璃擺件、寓意福祿與時來運轉的藝術作品。（圖／記者彭懷玉攝）

除了展售創作，玲瓏窯也開放玻璃DIY體驗，民眾能親手感受玻璃從高溫熔融到成形的過程。體驗由專業師傅現場指導，學員可從選色、吹製、塑形到開口，完成溫水杯、小盤子或小花瓶等作品；孩童則可體驗實心玻璃壓模，製作可愛的小狗造型，拉近工藝與生活的距離。

▲▼玲瓏窯也開放玻璃DIY體驗，可從選色、吹製、塑形到開口，完成專屬的溫水杯。（圖／記者彭懷玉攝）

體驗價格依項目不同，約落在599元至1000元之間，無把手溫水杯每件800元，約20分鐘即可完成，也可加價加入夜光粉或金箔。由於點火與人力成本高，需滿6件作品才開爐製作，採預約制。

▲玻璃外銷產業受川普關稅影響甚巨，訂單甚至砍半。（圖／記者彭懷玉攝）

團隊指出，過去7、8月曾是外銷夏威夷聖誕飾品的旺季，但去年受國際局勢與川普關稅政策影響，外銷市場明顯萎縮，訂單甚至腰斬。目前玻璃產業逐步轉向東南亞市場發展，同時因原料、燃料與人力成本持續上升，低毛利外銷單已不具效益。為提高窯爐使用彈性，也同步開放給其他設計師租用，共同延續玻璃工藝的創作能量。