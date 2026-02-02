北海道滑雪6天食宿全包3.6萬起　提早預訂明年寒假最高省7萬

▲Club Med針對北海道4大度假村推出保證最低價優惠。上圖為Club Med TOMAMU。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

旅客出遊往往會花費許多時間比價，研究更指出，高達7成旅客完成預訂後，仍會擔心未取得最優價格，呈現「旅遊比價焦慮」。全包式滑雪假期領導品牌「Club Med 」搶先佈局2026至2027雪季，宣布從2月3日起至12日為止，針對北海道滑雪度假村推出「限時10天保證預訂最低價」優惠，6天5夜食宿全包每人最低3萬6800元起。

▲台灣人最愛到北海道滑雪，Club Med全包式假期滿足親子旅客需求。

春雪6天全包免4萬 鎖定2027寒假旺季最高省7萬元

Club Med在日本北海道擁有4間全包式度假村，長期深受台灣旅客青睞。此次優惠鎖定2026至2027雪季，若旅客選擇3至4月春雪期間出發，食宿全包最低每人3萬6800元起；若鎖定2027年農曆春節等熱門旺季，每人最高可省下7萬元。

新上任的 Club Med 台灣珂境總經理江佩書觀察，旅客規劃雪季假期時，最關心住宿價格與機票浮動。以Club Med食宿全包假期為例，1至2月旺季出發，提早預訂可較臨近出發時節省至少五成。

在機票方面，以「台北—札幌」航線為例，提早約10個月購票，相較出發前3個月最高可節省近6成。透過提早預訂，旅客可有效降低比價壓力，將心力回歸於對假期本身的期待。

▲滑雪愛好者與家庭客群是Club Med北海道度假村的主要回流客源。

旅遊趨勢觀察：家庭客占8成，回流客提早卡位雪季

根據 Club Med 2025至2026年雪季數據顯示，北海道4間度假村整體住房率皆接近9成，即使進入3至4月春雪時段，平均住房率仍維持在8成以上。

進一步分析旅客結構，發現超過6成位回流客，其中家庭客群佔近8成。此類熟悉全包式體驗與預訂節奏的旅客，通常會在行程開賣初期即完成雪季規劃，優先以有利價格鎖定理想出發時段與房型。在高需求與回流客提早卡位的趨勢下，建議旅客提前規劃並完成預訂，以確保雪季行程的選擇彈性，避免旺季一位難求。

▲滑雪旅遊近年來蔚為風潮。

可樂旅遊也觀察，運動型旅遊以明確主題與現場體驗，吸引為興趣而移動的旅人。滑雪旅遊近年來蔚為風潮，無論是朋友相約、親子同遊，皆是冬季假期的熱門選擇。

業者分析Club Med日本滑雪度假村優勢，以全包式服務將住宿、精緻美饌、分齡分級滑雪課程一次到位，由專業教練帶領，即使是初學者也能安心上雪道。

▲一級方程式賽車也成為吸引旅客朝聖的熱門選擇。（圖／可樂旅遊提供）



除了滑雪外，運動賽事也成為運動主題旅遊熱門選擇。如2026年度「一級方程式賽車（Formula 1）」預計於3月中旬揭開新賽季序幕，賽事橫跨多個國家與城市，持續吸引全球車迷目光。可樂旅遊精選2026年F1大獎賽行程，包含排位賽與正賽門票，保證席次入場觀賽，感受速度競技的震撼魅力。

除了賽車，可樂旅遊亦同步規劃暑假「日本職棒觀賽團」中，將帶旅客前往東京、大阪、北海道等地，親自感受日本職棒熱血沸騰的應援文化，體驗各大巨蛋感受獨有的加油聲浪，還有機會見證台灣英雄在日職賽場上的威風淋漓。