2026高雄最新打卡點「野森動物學校」8大亮點　全台唯一狐狸谷

每天生活步調緊湊、困在城市裡總是覺得壓力山大？是時候該親近大自然，和可愛動物互動療癒一下身心了！高雄繼壽山動物園之後，2026年迎來南台灣第一座「魔法動物學園」，主打沉浸式園區的《野森動物學校》正式開園，園內有小食蟻獸、土撥鼠、狐獴、狐狸、笑笑羊等，多達20幾種動物，可以近距離互動，不只小朋友沉浸其中，連大人都會玩到捨不得回家啦！

高雄《野森動物學校》亮點

1.南台灣首座沉浸式「魔法動物學園」

▲《野森動物學校》主打沉浸式園區. （圖／野森動物學校）

▲園區地圖。（圖／妞新聞copi拍攝，下同）

去高雄現在不只可以看演唱會、吃美食，2026年又多了一個可以放鬆療癒的新景點！位在高雄內門，耗時將近10年的時間規劃及打造，今年1月17日才剛全新開園的《野森動物學校》，佔地有12公頃，結合了沙丘、生物多樣、魔法世界觀與內門在地文化。不同於傳統的動物園，多是隔著柵欄以純觀賞為主，《野森動物學校》主打動物是老師、森林是教室為核心設計，園區分成北校區、南校區，依照動物習性，規劃不同的體驗方式，讓訪客們化身成「新生」，以自然、溫柔的方式與這些動物老師們互動，各位務必要遵守各教室的守則喔！

走進這座魔法動物學員，各位新生們別忘了在入口處索取「魔法寶石探險圖」，在園區內共有5個集章處等大家來蓋章，集滿5顆寶石後，可以再回到原處領取驚喜小禮帶回家喔。

2.全台唯一狐狸谷

▲白狐。（圖／野森動物學校）

榮登妞編輯入學最喜歡的一堂課！想要超近距離和白狐、赤狐互動，野森動物學校規劃了全台唯一的狐狸谷，目前共有9隻狐狸，每隻都有不同的特徵及個性，現場也有專業飼養員陪伴互動，也會分享關於狐狸的小知識。在這裡沒有柵欄阻隔，狐狸們都很自在的到處走動、互相追逐玩樂，甚至還會好奇的靠近嗅聞你，妞妞們可以輕摸狐狸的背部與尾巴，摸起來的觸感超柔軟，但記得不要抓尾巴、觸摸四肢及頭部，上課要尊重老師，以免被反咬喔！

3星月水籤所

在狐狸谷除了可以近距離和狐狸們互動外，這裡還設置了「星月水籤所」。想要請塔羅占卜師希卡SICA替你解開未來之謎，先換取野森魔幣，再取出專屬的星月魔法球，最後再到命運之泉解籤。

4.沙丘部落小學堂

妞編輯大推！進到園區一定要先來到這裡領取號碼牌，沙丘部落小學堂裡面規劃了狐獴、土撥鼠、食蟻獸、臭鼬、兔豚，可以超近距離摸摸、餵食園區提供的牧草，走進狐獴區，一坐下來腳邊就會自動聚集狐獴老師來東聞西聞，有幾隻比較親民的，在飼養員協助下還可以抱抱摸摸，真的完全被融化，根本捨不得下課啊。為了讓每位新生可以好好的和動物老師們互動，每個場次只開放6位新生。上午場10：00開始發放領取入學時段場次、下午場則從13：00開放領取，每日數量有限，沒有領到號碼牌就只能隔著玻璃窗觀賞了。

5.和樹懶共進午餐

在園區逛累了，想要休息喝杯飲料、享用午餐，走進樹懶時光屋，裡面可以近距離觀賞樹懶大師，感受一下讓時間暫停的魔法。提供多種餐點可以選擇，像是樹懶逆時排餐、森森慢煮套餐、野森蔬食等，還有專為小朋友特製的小學童餐。坐下來悠哉填飽肚子，另一側還能隔著透明窗景，觀賞水豚在森林谷裡泡澡、打盹、曬日光浴，或是舒服的躺著被摸摸。

6.森點行動餐車

新生報到，怎能餓肚子？！在南校區特別設置了森點行動餐車，讓逛累了的大家可以坐下來吃東西好好休息一下。現場有「森森蒸食舖」、「咔滋咔滋魔法車」、「鴞咕咕雪屋」，包子、披薩、霜淇淋、炸物、熱狗堡、飲料等選擇性超多。推薦必點人氣水豚甜甜包、雪鴞甜甜包，還有份量超巨的熱狗堡套餐、水豚黑糖霜淇淋，窯烤披薩也超讚。

7.天羽觀鳥台

野森動物學校除了地上爬的、水裡游的，還有天上飛的！走進天羽觀鳥台，可以超近距離看到老鷹，甚至還有機會在飼養員全程陪同下，讓老鷹「上手」，甚至伸出手接觸經由培訓後的栗翅鷹。現場看到他們展翅高飛的模樣，真的很帥氣也很震撼，務必要遵守課堂規則喔！

8.森林禮品舖

和動物老師們互動了一整天，要離開園區真的會讓人依依不捨！離校前還可以去逛逛森林禮品舖，有各式各樣動物老師們的周邊，像是娃娃、吊飾等，帶回家做紀念，期待下回再相見。

野森動物學校

地點：84505高雄市內門區中正路39巷168號

營業時間：10：:00～17：00（最後入園16：00）

公休時間：每週二、三為公休日（公休日遇國定假日，則另行公告）

購票方式：試營運期間將實施人流控管，僅接受線上預約

門票資訊

全票｜General Admission

價格：NT$499

適用對象：12 歲（含）以上一般民眾

每張門票包含 動物飼料一份

高雄市民票｜Kaohsiung Resident Ticket

價格：NT$399

適用對象：高雄市民，入園時需出示 有效身分證明文件，限本人使用

每張門票包含 動物飼料一份

優惠票｜Concession Ticket

價格：NT$249

適用對象：2–12歲兒童、65歲（含）以上長者、持有身心障礙手冊者（含一名陪同者）

說明：購票與入園時需出示 有效證明文件、每張門票包含 動物飼料一份

免費票｜Free Admission Ticket

適用對象：內門區居民

需於售票櫃檯兌換免費入園票後入園

免票入園｜No Ticket Required

適用對象：2歲以下幼童，入園時請出示相關身分證明文件



